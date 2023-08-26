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Скоро Украину накроет сильная магнитная буря: что известно

Суббота 26 августа 2023 20:40
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Скоро Украину накроет сильная магнитная буря: что известно Магнитные бури в сентябре (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Продолжается пик солнечной активности - количество вспышек на солнце увеличивается, а они могут долетать до Земли. Поэтому в сентябре человечество ждут четыре мощных магнитных бури.

Об этом сообщает Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Даты магнитных бурь в сентябре

В сентябре следует ожидать четыре волны магнитных бурь. Они будут слабой, средней и сильной мощности:

  • 6 сентября - сильная магнитная буря
  • С 7 по 10 сентября - трехдневная магнитная буря
  • С 26 по 28 сентября - очень сильная магнитная буря
  • 30 сентября - умеренная магнитная буря

Добавим, что магнитные бури возникают вследствие термоядерной реакции на солнце, провоцируемой взаимодействием звезды с чужеродными телами или противоположной магнитной полярностью.

Образуется облако солнечной плазмы - корональная масса, которая благодаря солнечному ветру способна передвигаться в межпланетном пространстве.

Важно, что определенные вспышки могут до нас не долетать, но есть такие, которые попадают в магнитную сферу.

Как магнитные бури влияют на человека

Магнитные бури могут оказать сильное влияние на самочувствие человека, поэтому в эти дни нужно соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние.

Обычно во время магнитных бурь могут возникать следующие симптомы:

  • повышение артериального давления
  • тошнота
  • головная боль
  • головокружение
  • боли в мышцах и суставах
  • общая слабость
  • бессонница
  • повышенная утомляемость
  • раздражительность
  • ухудшение настроения

Для того, чтобы минимизировать влияние явления, необходимо следовать следующим советам:

  • следите за прогнозом. Лучше отложите важные дела в это время
  • пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая
  • откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна
  • ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи
  • увеличьте физическую активность и больше ходите пешком
  • регулярно проветривайте комнату и больше проводите время на свежем воздухе
  • спите не менее 8 часов

Ранее мы сообщали, действительно ли изменения погоды влияют на самочувствие человека.

Также мы писали, как пережить магнитные бури с помощью травяных настоек.

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