Скоро Украину накроет сильная магнитная буря: что известно

Продолжается пик солнечной активности - количество вспышек на солнце увеличивается, а они могут долетать до Земли. Поэтому в сентябре человечество ждут четыре мощных магнитных бури.

Об этом сообщает Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований ( NOAA ) США.

Даты магнитных бурь в сентябре

В сентябре следует ожидать четыре волны магнитных бурь. Они будут слабой, средней и сильной мощности:

6 сентября - сильная магнитная буря

С 7 по 10 сентября - трехдневная магнитная буря

С 26 по 28 сентября - очень сильная магнитная буря

30 сентября - умеренная магнитная буря

Добавим, что магнитные бури возникают вследствие термоядерной реакции на солнце, провоцируемой взаимодействием звезды с чужеродными телами или противоположной магнитной полярностью.

Образуется облако солнечной плазмы - корональная масса, которая благодаря солнечному ветру способна передвигаться в межпланетном пространстве.

Важно, что определенные вспышки могут до нас не долетать, но есть такие, которые попадают в магнитную сферу.

Как магнитные бури влияют на человека

Магнитные бури могут оказать сильное влияние на самочувствие человека, поэтому в эти дни нужно соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние.

Обычно во время магнитных бурь могут возникать следующие симптомы:

повышение артериального давления

тошнота

головная боль

головокружение

боли в мышцах и суставах

общая слабость

бессонница

повышенная утомляемость

раздражительность

ухудшение настроения

Для того, чтобы минимизировать влияние явления, необходимо следовать следующим советам: