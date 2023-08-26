Скоро Украину накроет сильная магнитная буря: что известно
Продолжается пик солнечной активности - количество вспышек на солнце увеличивается, а они могут долетать до Земли. Поэтому в сентябре человечество ждут четыре мощных магнитных бури.
Об этом сообщает Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.
Даты магнитных бурь в сентябре
В сентябре следует ожидать четыре волны магнитных бурь. Они будут слабой, средней и сильной мощности:
- 6 сентября - сильная магнитная буря
- С 7 по 10 сентября - трехдневная магнитная буря
- С 26 по 28 сентября - очень сильная магнитная буря
- 30 сентября - умеренная магнитная буря
Добавим, что магнитные бури возникают вследствие термоядерной реакции на солнце, провоцируемой взаимодействием звезды с чужеродными телами или противоположной магнитной полярностью.
Образуется облако солнечной плазмы - корональная масса, которая благодаря солнечному ветру способна передвигаться в межпланетном пространстве.
Важно, что определенные вспышки могут до нас не долетать, но есть такие, которые попадают в магнитную сферу.
Как магнитные бури влияют на человека
Магнитные бури могут оказать сильное влияние на самочувствие человека, поэтому в эти дни нужно соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние.
Обычно во время магнитных бурь могут возникать следующие симптомы:
- повышение артериального давления
- тошнота
- головная боль
- головокружение
- боли в мышцах и суставах
- общая слабость
- бессонница
- повышенная утомляемость
- раздражительность
- ухудшение настроения
Для того, чтобы минимизировать влияние явления, необходимо следовать следующим советам:
- следите за прогнозом. Лучше отложите важные дела в это время
- пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая
- откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна
- ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи
- увеличьте физическую активность и больше ходите пешком
- регулярно проветривайте комнату и больше проводите время на свежем воздухе
- спите не менее 8 часов
Ранее мы сообщали, действительно ли изменения погоды влияют на самочувствие человека.
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