Желудок, голова и либидо. Как тело человека сигнализирует о повышенной тревоге и усталости

Состояния повышенной тревожности, стресса и усталости сейчас сопровождают очень многих украинцев. Порой мы мысленно берем себя в руки и продолжаем свою работу, но организм посылает четкие знаки, что отдых необходим. И эти знаки - физических расстройств, а не психологических.

Как тело проявляет себя в состоянии сильной усталости и повышенной тревожности, рассказала диетолог Татьяна Лакуста на своей странице в Instagram.

Симптомы усталости и тревожности

По словам специалиста, симптомы проявления повышенной тревожности, усталости и стресса могут быть разными. Например, вот такие:

Расстройство опорожнения с болями в животе

Головная боль, боль в мышцах

Частые мочеиспускания

Потеря либидо

Появление болезненных ощущений во время секса

Нарушения сна - проблемы с засыпанием, пробуждение ночью, поверхностный сон

Ускоренное сердцебиение и дыхание, ощущение колючей боли в сердце

Переедание, тяга к одному из видов комфортной пищи: жирная, соленая, сладкая

Панические атаки

Ощущение кома в горле

Ощущение истощения после обычных физических нагрузок

Не освежающий сон

Потеря аппетита

Татьяна Лакуста отмечает, что для начала включается органическая патология. И конечно же, не у каждого человека есть сразу все симптомы. Обычно проявляется то, к чему у человека есть склонность.

Что делать в такой ситуации

В первую очередь - обратиться к семейному врачу и сдать анализы. Если при обследовании не будет найдено объяснение симптомам, то начинается второй этап - опросники по уровню тревоги, депрессии. Именно они могут обнаружить настоящую причину проблем.

"Требовательность к себе, темп жизни, истощение от состояния страны – диктуют все условия для роста тревоги и депрессивности. Все большее количество пациентов идут на прием, мотивированные хронической усталостью. Конечно, важно исключить причины", - отмечает специалист.

Она назвала базовый список анализов, который стоит сдать, чтобы побыстрее вместе с врачом найти причину.

Общий анализ крови

гликированный гемоглобин

общий белок

ТТГ

витамин Д

ферритин

пролактин

"И не забудьте в рутине дней выбирать хотя бы иногда свои интересы, желания вместо постоянных "нужно", так как мы не железные и имеем свойство заканчиваться", - добавила диетолог.