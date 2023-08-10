Желудок, голова и либидо. Как тело человека сигнализирует о повышенной тревоге и усталости
Состояния повышенной тревожности, стресса и усталости сейчас сопровождают очень многих украинцев. Порой мы мысленно берем себя в руки и продолжаем свою работу, но организм посылает четкие знаки, что отдых необходим. И эти знаки - физических расстройств, а не психологических.
Как тело проявляет себя в состоянии сильной усталости и повышенной тревожности, рассказала диетолог Татьяна Лакуста на своей странице в Instagram.
Симптомы усталости и тревожности
По словам специалиста, симптомы проявления повышенной тревожности, усталости и стресса могут быть разными. Например, вот такие:
- Расстройство опорожнения с болями в животе
- Головная боль, боль в мышцах
- Частые мочеиспускания
- Потеря либидо
- Появление болезненных ощущений во время секса
- Нарушения сна - проблемы с засыпанием, пробуждение ночью, поверхностный сон
- Ускоренное сердцебиение и дыхание, ощущение колючей боли в сердце
- Переедание, тяга к одному из видов комфортной пищи: жирная, соленая, сладкая
- Панические атаки
- Ощущение кома в горле
- Ощущение истощения после обычных физических нагрузок
- Не освежающий сон
- Потеря аппетита
Татьяна Лакуста отмечает, что для начала включается органическая патология. И конечно же, не у каждого человека есть сразу все симптомы. Обычно проявляется то, к чему у человека есть склонность.
Что делать в такой ситуации
В первую очередь - обратиться к семейному врачу и сдать анализы. Если при обследовании не будет найдено объяснение симптомам, то начинается второй этап - опросники по уровню тревоги, депрессии. Именно они могут обнаружить настоящую причину проблем.
"Требовательность к себе, темп жизни, истощение от состояния страны – диктуют все условия для роста тревоги и депрессивности. Все большее количество пациентов идут на прием, мотивированные хронической усталостью. Конечно, важно исключить причины", - отмечает специалист.
Она назвала базовый список анализов, который стоит сдать, чтобы побыстрее вместе с врачом найти причину.
- Общий анализ крови
- гликированный гемоглобин
- общий белок
- ТТГ
- витамин Д
- ферритин
- пролактин
"И не забудьте в рутине дней выбирать хотя бы иногда свои интересы, желания вместо постоянных "нужно", так как мы не железные и имеем свойство заканчиваться", - добавила диетолог.
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