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Желудок, голова и либидо. Как тело человека сигнализирует о повышенной тревоге и усталости

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Четверг 10 августа 2023 20:08
Желудок, голова и либидо. Как тело человека сигнализирует о повышенной тревоге и усталости Какие физические симптомы говорят о сильной усталости (фото: freepik_com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Татьяна Лакуста

Состояния повышенной тревожности, стресса и усталости сейчас сопровождают очень многих украинцев. Порой мы мысленно берем себя в руки и продолжаем свою работу, но организм посылает четкие знаки, что отдых необходим. И эти знаки - физических расстройств, а не психологических.

Как тело проявляет себя в состоянии сильной усталости и повышенной тревожности, рассказала диетолог Татьяна Лакуста на своей странице в Instagram.

Симптомы усталости и тревожности

По словам специалиста, симптомы проявления повышенной тревожности, усталости и стресса могут быть разными. Например, вот такие:

  • Расстройство опорожнения с болями в животе
  • Головная боль, боль в мышцах
  • Частые мочеиспускания
  • Потеря либидо
  • Появление болезненных ощущений во время секса
  • Нарушения сна - проблемы с засыпанием, пробуждение ночью, поверхностный сон
  • Ускоренное сердцебиение и дыхание, ощущение колючей боли в сердце
  • Переедание, тяга к одному из видов комфортной пищи: жирная, соленая, сладкая
  • Панические атаки
  • Ощущение кома в горле
  • Ощущение истощения после обычных физических нагрузок
  • Не освежающий сон
  • Потеря аппетита

Татьяна Лакуста отмечает, что для начала включается органическая патология. И конечно же, не у каждого человека есть сразу все симптомы. Обычно проявляется то, к чему у человека есть склонность.

Что делать в такой ситуации

В первую очередь - обратиться к семейному врачу и сдать анализы. Если при обследовании не будет найдено объяснение симптомам, то начинается второй этап - опросники по уровню тревоги, депрессии. Именно они могут обнаружить настоящую причину проблем.

"Требовательность к себе, темп жизни, истощение от состояния страны – диктуют все условия для роста тревоги и депрессивности. Все большее количество пациентов идут на прием, мотивированные хронической усталостью. Конечно, важно исключить причины", - отмечает специалист.

Она назвала базовый список анализов, который стоит сдать, чтобы побыстрее вместе с врачом найти причину.

  • Общий анализ крови
  • гликированный гемоглобин
  • общий белок
  • ТТГ
  • витамин Д
  • ферритин
  • пролактин

"И не забудьте в рутине дней выбирать хотя бы иногда свои интересы, желания вместо постоянных "нужно", так как мы не железные и имеем свойство заканчиваться", - добавила диетолог.

Кстати, ранее мы писали о том, почему у вас часто болит голова по утрам.

А еще рассказывали о том, как помочь ребенку справиться со страхом воздушной тревоги.

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