Магнитные бури в апреле: будет ли "штормить" украинцев в ближайшие дни?

Грозят ли нам магнитные бури на выходных? С 12 по 14 апреля Земля может оказаться под влиянием повышенной солнечной активности. Ожидается небольшой шторм, который может ухудшить самочувствие многих людей на планете.

Когда ожидается ближайшая магнитная буря и какой будет солнечная активность на выходных, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Прогноз магнитных бурь с 12 по 14 апреля

12 апреля, суббота - Кр-индекс 4, что соответствует магнитной буре умеренного уровня. Возможно незначительное ухудшение самочувствия, сонливость, усталость

13 апреля, воскресенье - Кр-индекс 5-6, что соответствует уровню магнитной бури красного уровня. Ухудшение самочувствия, головные боли, раздражение, усталость - такие симптомы могут почувствовать многие люди на планете. Также возможен сбой в работе средств связи и работе спутников.

14 апреля, понедельник - Кр-индекс 3-4, а это значит, что геомагнитная активность пойдет на спад. К обеду возможно ухудшение самочувствия, но к вечеру все стабилизируется.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это реакция магнитного поля Земли на солнечные выбросы. Они могут вызывать сбои в навигации, связи, а также влиять на самочувствие людей. В зависимости от силы, бури классифицируют по шкале от G1 до G5.

Как магнитные бури влияют на человека

По данным многих исследований, магнитные бури способны влиять на жизнь людей. Самые частые проявления - это ухудшение самочувствия с такими проявлениями:

Головная боль

Головокружение

Перепады настроения

Обострение хронических болезней

Тошнота

Слабость

Усталость

Снижение работоспособности

Ухудшение концентрации и внимания

Раздражение

Перепады настроения

Апатия

Агрессия

Сонливость днем

Бессонница ночью

Как снизить влияние магнитной бури

В дни магнитных бурь надо внимательнее относиться к своему здоровью и распорядку дня. Не стоит себя перегружать делами, а также физически и психологически и эмоционально.

Избегайте чрезмерных нагрузок на организм

Следите за водным балансом - пейте достаточно воды

Нормально питайтесь и не пропускайте приемы пищи

Избегайте вредной (соленой, острой) пищи и алкоголя

Снижайте количество кофеина и энергетиков

Полноценно отдыхайте и ложитесь спать не позднее 23:00

Обязательно дышите свежим воздухом - сделайте прогулку

Проветривайте помещение

Занимайтесь вечером спокойными делами и ограничьте использование гаджетов

Людям с хроническими болезнями стоит держать при себе необходимые лекарства

При ухудшении самочувствия - обращайтесь к врачу за помощью