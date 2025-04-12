Магнітні бурі у квітні: чи буде "штормити" українців у найближчі дні?

Чи загрожують нам магнітні бурі на вихідних? З 12 по 14 квітня Земля може опинитися під впливом підвищеної сонячної активності. Очікується невеликий шторм, який може погіршити самопочуття багатьох людей на планеті.

Коли очікується найближча магнітна буря та якою буде сонячна активність на вихідних, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Прогноз магнітних бур з 12 по 14 квітня

12 квітня, субота - Кр-індекс 4, що відповідає магнітній бурі помірного рівня. Можливе незначне погіршення самопочуття, сонливість, втома

13 квітня, неділя - Кр-індекс 5-6, що відповідає рівню магнітної бурі червоного рівня. Погіршення самопочуття, головні болі, роздратування, втома - такі симптоми може відчути багато людей на планеті. Також можливий збій у роботі засобів зв'язку та роботі супутників.

14 квітня, понеділок - Кр-індекс 3-4, а це означає, що геомагнітна активність піде на спад. До обіду можливо погіршення самопочуття, але до вечора все стабілізується.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це реакція магнітного поля Землі на сонячні викиди. Вони можуть викликати збої в навігації, зв’язку, а також впливати на самопочуття людей. Залежно від сили, бурі класифікують за шкалою від G1 до G5.

Як магнітні бурі впливають на людину

За даними багатьох досліджень, магнітні бурі здатні впливати на життя людей. Найчастіші прояви - це погіршення самопочуття з такими проявами:

Головний біль

Запаморочення

Перепади настрою

Загострення хронічних хвороб

Нудота

Слабкість

Втома

Зниження працездатності

Погіршення концентрації та уваги

Роздратування

Перепади настрою

Апатія

Агресія

Сонливість вдень

Безсоння вночі

Як знизити вплив магнітної бурі

У дні магнітних бур треба уважніше ставитися до свого здоров'я та розпорядку дня. Не варто себе перенавантажувати справами, а також фізично та психологічно й емоційно.

Уникайте надмірних навантажень на організм

Слідкуйте за водним балансом - пийте достатньо води

Нормально харчуйтеся та не пропускайте прийоми їжі

Уникайте шкідливої (соленої, гострої) їжі та алкоголю

Знижуйте кількість кофеїну та енергетиків

Повноцінно відпочивайте та лягайте спати не пізніше 23:00

Обов'язково дихайте свіжим повітрям - зробіть прогулянку

Провітрюйте приміщення

Займайтеся ввечері спокійними справами та обмежте використання гаджетів

Людям з хронічними хворобами варто тримати при собі необхідні ліки

При погіршенні самопочуття - звертайтеся до лікаря за допомогою