Магнитные бури в апреле 2023: нас ждут очень непростые дни

Последняя буря марта

По данным наблюдателей, 31 марта Землю накроет магнитная буря среднего уровня. Она связана с дыркой в Солнце.

"Магнитная буря связана с потоком солнечного ветра, который выходит из дырки в атмосфере Солнца. Корональные дыры могут повредить спутники и вызвать полярные сияния на Земле", - отмечают ученые в Science Alert.

Частота магнитных бурь в последнее время связана с появлением новых таких дыр на поверхности Солнца. Эта дыра стала уже второй - за очень короткий промежуток времени.

Первая была обнаружена совсем недавно, и она была в 30 раз больше Земли. Новая дыра - от 18 до 20 земных размеров.

Стоит отметить, что магнитные бури классифицируются по специальной шкале: от G1 до G3 - слабые бури, почти незаметные. G4 - сильная буря, которая вызывает головные боли. G5 и выше - очень сильные бури, при которых не только ухудшается самочувствие, но могут выходить из строя даже электроприборы.

Магнитные бури в апреле

Магнитная буря К-индекса 4, которая начнется 31 марта, продолжится в апреле, и геомагнитная обстановка начнет успокаиваться только к 3 апреля. График выглядит так:

1-2 апреля - магнитная буря К-индекс 4

3-4 апреля - слабая магнитная буря К-индекс 3

10-11 апреля - магнитная буря К-индекс 4

12 апреля - слабая буря К-индекс 3

14-15 апреля - слабая буря К-индекс 3

16-17 апреля - магнитная буря К-индекс 4

20-21 апреля - сильная магнитная буря К-индекс 5

22-23 апреля - слабая магнитная буря К-индекс 3

Как действует магнитная буря на человека

Слабые магнитные бури могут чувствовать только метеозависимые люди, а более сильные - почти все люди на планете. Более подвержены воздействию магнитных бурь пожилые люди, младенцы, люди с хроническими заболеваниями и метеозависимые люди.

Частые жалобы:

Головная боль, головокружение, рассеянность

Учащенное сердцебиение, скачки артериального давления

Сонливость, повышенная утомляемость, нарушение концентрации

Тошнота, слабость, проблемы с желудком, аппетитом

Нарушения сна - сонливость, бессонница

Раздражительность, агрессия, склонность к конфликтам

Повышенная тревожность, апатия, депрессивные состояния

Обострение хронических заболеваний

Ломота в мышцах, костях, местах старых переломов и травм

Как можно помочь организму в дни магнитных бурь

Рекомендуется в такие дни снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, придерживаться нормального распорядка дня и полноценно высыпаться - не менее 7-9 часов в сутки.

Большое значение имеют: водный баланс, нормальное питание.

Нежелательно пить много кофе, его стоит заменить травяными чаями. Не рекомендуется острая, соленая, вредная пища и алкоголь.

В дни магнитных бурь утром поможет взбодриться небольшая зарядка, контрастный душ, пробежка. Днем желательно погулять на свежем воздухе или провести время за городом.

Вечером стоит отдохнуть и заняться спокойными занятиями - почитать книгу, посмотреть легкий фильм, принять расслабляющую ванну.

Кроме того, не стоит поддаваться на провокации в такие дни, ввязываться в конфликты, спорить и проявлять агрессию.

Людям с хроническими заболеваниями стоит снизить активность, больше отдыхать, дышать свежим воздухом, пить достаточно воды и держать под руками необходимые препараты.