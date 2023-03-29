На Солнце появилась еще одна гигантская "дыра": солнечные ветры накроют Землю на этой неделе

На поверхности Солнца образовалась еще одна гигантская корональная дыра, которая в ближайшие дни может направить в сторону Земли солнечный ветер силой более 800 километров в секунду. Потоки плазмы способны вредить спутникам, нарушать радиосигналы, провоцировать необычные авроры.

Особенность корональной дыры

Нынешняя "дыра" на Солнце имеет размеры в 18-20 раз больше, чем наша планета. Она была выявлена спустя неделю после другой корональной дыры, что по размерам превышала Землю в 30 раз.

В целом корональные дыры довольно распространены, но обычно они появляются ближе к полюсам Солнца, откуда их ветры уходят в космос. Но эта "дыра" образовалась возле экватора.

По мере того, как наше светило приближается к пику активности, что происходит примерно каждые 11 лет, эти дыры с большей вероятностью появятся вблизи экватора Солнца, рассказал профессор космической физики в Университете Рединга Мэтью Оуэнс.

Когда солнечный ветер достигнет Земли

По словам доцента кафедры космической и климатической физики Лондонского университетского колледжа Даниэля Вершарена, солнечный ветер, как ожидается, достигнет Земли примерно с вечера пятницы 31 марта до утра субботы 1 апреля.

Когда солнечный ветер - поток ионизированных частиц, истекающий из солнечной короны - входит в атмосферу нашей планеты, возникают, в частности, особо яркие полярные сияния в некоторых частях Земли, как это было на прошлой неделе.

Влияние солнечных "выбросов"

К тому же несколько корональных выбросов массы произошли примерно в то же время, когда дыра была обращена к Земле, создав очень мощную геомагнитную бурю.

Эксперты отмечают, что в случае с данной корональной дырой это вряд ли повторится. Впрочем, прогнозируемые даты, когда солнечный ветер достигнет атмосферы Земли, совпадают с окончанием мощнейшей геомагнитной бури уровня G4.

Так, мощные всплески радиации, исходящие от Солнца, провоцируют геомагнитные бури. Такие всплески возникают при сломе линий магнитного поля звезды, вызывая массовые выбросы солнечной энергии.

Когда эти частицы достигают Земли, то взаимодействуют с магнитным полем и атмосферой, что приводит к различным эффектам, среди которых полярные сияния, отключение радио, сбои в работе спутников и энергосистемы.