Магнітні бурі у квітні 2023: на нас чекають дуже непрості дні

У квітні на нас чекає кілька сильних і затяжних магнітних бур. І місяць розпочнеться з березневої магнітної бурі, яка утворилася через дірку на Сонці. Вона затягнеться на перші дні квітня.
Коли очікуються магнітні бурі у квітні 2023 – читайте у матеріалі нижче.
За даними спостерігачів, 31 березня накриє Землю магнітна буря середнього рівня. Вона пов'язана з діркою у Сонці.
"Магнітна буря пов'язана з потоком сонячного вітру, який виходить із дірки в атмосфері Сонця. Корональні дірки можуть пошкодити супутники та викликати полярні сяйва на Землі", - зазначають вчені в Science Alert.
Частота магнітних бурь останнім часом пов'язана з появою нових таких дірок на поверхні Сонця. Ця дірка стала вже другою – за дуже короткий проміжок часу.
Перша була виявлена зовсім недавно, і вона була в 30 разів більша за Землю. Нова діра – від 18 до 20 земних розмірів.
Варто зазначити, що магнітні бурі класифікуються за спеціальною шкалою: від G1 до G3 – слабкі бурі майже непомітні. G4 - сильна буря, що викликає головний біль. G5 і вище - дуже сильні бурі, при яких не тільки погіршується самопочуття, але можуть виходити з ладу навіть електроприлади.
Магнітна буря К-індексу 4, яка розпочнеться 31 березня, продовжиться у квітні, і геомагнітна обстановка почне заспокоюватись лише до 3 квітня. Графік виглядає так:
1-2 квітня - магнітна буря К-індекс 4
3-4 квітня – слабка магнітна буря К-індекс 3
10-11 квітня - магнітна буря К-індекс 4
12 квітня – слабка буря К-індекс 3
14-15 квітня – слабка буря К-індекс 3
16-17 квітня - магнітна буря К-індекс 4
20-21 квітня - сильна магнітна буря К-індекс 5
22-23 квітня – слабка магнітна буря К-індекс 3
Слабкі магнітні бурі можуть відчувати лише метеозалежні люди, а сильніші - майже всі люди на планеті. Найбільш схильні до впливу магнітних бур літні люди, немовлята, люди з хронічними захворюваннями та метеозалежні люди.
Часті скарги:
Рекомендується в такі дні знизити фізичні та психоемоційні навантаження, дотримуватися нормального розпорядку дня та повноцінно висипатись – не менше 7-9 годин на добу.
Велике значення мають: водяний баланс, нормальне харчування.
Небажано пити багато кави, її варто замінити трав'яним чаєм. Не рекомендується гостра, солона, шкідлива їжа та алкоголь.
У дні магнітних бур уранці допоможе підбадьоритися невелика зарядка, контрастний душ, пробіжка. Вдень бажано погуляти на свіжому повітрі чи провести час за містом.
Увечері варто відпочити та зайнятися спокійними заняттями – почитати книгу, подивитися легкий фільм, прийняти розслаблюючу ванну.
Крім того, не варто піддаватися на провокації в такі дні, вплутуватися в конфлікти, сперечатися та виявляти агресію.
Людям із хронічними захворюваннями варто знизити активність, більше відпочивати, дихати свіжим повітрям, пити достатньо води та тримати під руками необхідні препарати.
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