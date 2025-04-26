Магнитные бури в конце апреля: какие дни будут самыми сложными для многих украинцев

Магнитные бури в конце апреля доставят хлопот многим украинцам, поскольку ожидается повышение геомагнитной активности до красного уровня. Возможно также влияние на средства для связи и электронику.

Что стоит знать о магнитных бурях в конце апреля и как уберечься от их влияния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Прогноз магнитных бурь с 26 по 30 апреля

26 апреля, суббота - ожидается повышенная активность, буря на уровне G1 (К-индекс 5)

27 апреля, воскресенье - магнитная буря умеренного уровня (К-индекс 4)

28 апреля, понедельник - ожидается сильная магнитная буря уровня G2 (К-индекс 6)

29 апреля, вторник - геомагнитная активность пойдет на спад, ожидается G1 (К-индекс 5)

30 апреля, среда - показатели стабилизируются, возможны короткие локальные вспышки, но общая ситуация будет в норме

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это реакция магнитного поля Земли на мощные вспышки на Солнце. Во время бурь происходят резкие изменения магнитного фона, что может влиять на работу техники, связи, навигации - и даже на людей.

В зависимости от мощности магнитной бури могут ощущаться умеренное или сильное ухудшение здоровья - от головной боли до апатии и депрессии.

Как магнитная буря влияет на человека

Чаще всего люди в дни магнитных бурь испытывают следующие симптомы:

Головная боль

Головокружение

Мигрень

Тошнота

Повышенное давление

Бессонница ночью

Сонливость днем

Раздражительность

Повышенная усталость

Нарушение концентрации и работоспособности

Апатия

Повышение тревожности

Депрессивные состояния

Агрессия

Изменения настроения, повышенная эмоциональность

Обострение хронических болезней

Наибольшее влияние магнитных бурь испытывают: гипертоники, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с проблемами нервной системы, пожилые люди, люди с хроническими болезнями и метеозависимые.

Как снизить влияние магнитной бури

Врачи на такие дни преимущественно дают общие рекомендации и советуют внимательнее относиться к своему здоровью и самочувствию - отдыхать, не перегружать себя делами.

Нужно полноценно высыпаться (не менее 7-9 часов)

Нормально питаться, добавить в рацион больше питательных веществ (овощи, фрукты)

Пить достаточно воды

Снизить количество кофе и напитков с кофеином, а от алкоголя, жирной пищи - отказаться полностью

Избегать стрессов, конфликтов, сильных эмоций

Гулять на свежем воздухе, проветривать помещение

Вечером заниматься спокойными делами и отложить гаджеты

Людям с хроническими болезнями - держать необходимые лекарства под руками

Если состояние здоровья вызывает беспокойство - обращаться к врачам за помощью