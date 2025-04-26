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Магнитные бури в конце апреля: какие дни будут самыми сложными для многих украинцев

Суббота 26 апреля 2025 07:00
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Магнитные бури в конце апреля: какие дни будут самыми сложными для многих украинцев Прогноз магнитных бурь с 26 по 30 апреля (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури в конце апреля доставят хлопот многим украинцам, поскольку ожидается повышение геомагнитной активности до красного уровня. Возможно также влияние на средства для связи и электронику.

Что стоит знать о магнитных бурях в конце апреля и как уберечься от их влияния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Прогноз магнитных бурь с 26 по 30 апреля

26 апреля, суббота - ожидается повышенная активность, буря на уровне G1 (К-индекс 5)

27 апреля, воскресенье - магнитная буря умеренного уровня (К-индекс 4)

28 апреля, понедельник - ожидается сильная магнитная буря уровня G2 (К-индекс 6)

29 апреля, вторник - геомагнитная активность пойдет на спад, ожидается G1 (К-индекс 5)

30 апреля, среда - показатели стабилизируются, возможны короткие локальные вспышки, но общая ситуация будет в норме

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это реакция магнитного поля Земли на мощные вспышки на Солнце. Во время бурь происходят резкие изменения магнитного фона, что может влиять на работу техники, связи, навигации - и даже на людей.

В зависимости от мощности магнитной бури могут ощущаться умеренное или сильное ухудшение здоровья - от головной боли до апатии и депрессии.

Как магнитная буря влияет на человека

Чаще всего люди в дни магнитных бурь испытывают следующие симптомы:

  • Головная боль
  • Головокружение
  • Мигрень
  • Тошнота
  • Повышенное давление
  • Бессонница ночью
  • Сонливость днем
  • Раздражительность
  • Повышенная усталость
  • Нарушение концентрации и работоспособности
  • Апатия
  • Повышение тревожности
  • Депрессивные состояния
  • Агрессия
  • Изменения настроения, повышенная эмоциональность
  • Обострение хронических болезней

Наибольшее влияние магнитных бурь испытывают: гипертоники, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с проблемами нервной системы, пожилые люди, люди с хроническими болезнями и метеозависимые.

Как снизить влияние магнитной бури

Врачи на такие дни преимущественно дают общие рекомендации и советуют внимательнее относиться к своему здоровью и самочувствию - отдыхать, не перегружать себя делами.

  • Нужно полноценно высыпаться (не менее 7-9 часов)
  • Нормально питаться, добавить в рацион больше питательных веществ (овощи, фрукты)
  • Пить достаточно воды
  • Снизить количество кофе и напитков с кофеином, а от алкоголя, жирной пищи - отказаться полностью
  • Избегать стрессов, конфликтов, сильных эмоций
  • Гулять на свежем воздухе, проветривать помещение
  • Вечером заниматься спокойными делами и отложить гаджеты
  • Людям с хроническими болезнями - держать необходимые лекарства под руками

Если состояние здоровья вызывает беспокойство - обращаться к врачам за помощью

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При написании материала использованы источники: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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