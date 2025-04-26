Магнітні бурі в кінці квітня: які дні будуть найскладнішими для багатьох українців
Магнітні бурі в кінці квітня доставлять клопоту багатьом українцям, оскільки очікується підвищення геомагнітної активності до червоного рівня. Можливий також вплив на засоби для зв'язку та електроніку.
Що варто знати про магнітні бурі в кінці квітня та як вберегтися від їхнього впливу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Прогноз магнітних бур з 26 по 30 квітня
26 квітня, субота - очікується підвищена активність, буря на рівні G1 (К-індекс 5)
27 квітня, неділя - магнітна буря помірного рівня (К-індекс 4)
28 квітня, понеділок - очікується сильна магнітна буря рівня G2 (К-індекс 6)
29 квітня, вівторок - геомагнітна активність піде на спад, очікується G1 (К-індекс 5)
30 квітня, середа - показники стабілізуються, можливі короткі локальні спалахи, але загальна ситуація буде в нормі
Що таке магнітна буря
Магнітна буря - це реакція магнітного поля Землі на потужні спалахи на Сонці. Під час бур відбуваються різкі зміни магнітного фону, що може впливати на роботу техніки, зв'язку, навігації - і навіть на людей.
Залежно від потужності магнітної бурі можуть відчуватися помірне або сильне погіршення здоров'я - від головного болю до апатії та депресії.
Як магнітна буря впливає на людину
Найчастіше люди в дні магнітних бур відчувають такі симптоми:
- Головний біль
- Запаморочення
- Мігрень
- Нудота
- Підвищений тиск
- Безсоння вночі
- Сонливість вдень
- Дратівливість
- Підвищена втома
- Порушення концентрації та працездатності
- Апатія
- Підвищення тривожності
- Депресивні стани
- Агресія
- Зміни настрою, підвищена емоційність
- Загострення хронічних хвороб
Найбільше вплив магнітних бур відчувають: гіпертоніки, люди з серцево-судинними захворюваннями, з проблемами нервової системи, люди похилого віку, люди з хронічними хворобами та метеозалежні.
Як знизити вплив магнітної бурі
Лікарі на такі дні переважно дають загальні рекомендації та радять уважніше ставитися до свого здоров'я і самопочуття - відпочивати, не перенавантажувати себе справами.
- Потрібно повноцінно висипатися (не менше 7-9 годин)
- Нормально харчуватися, додати в раціон більше поживних речовин (овочі, фрукти)
- Пити достатньо води
- Знизити кількість кави та напоїв з кофеїном, а від алкоголю, жирної їжі - відмовитися повністю
- Уникати стресів, конфліктів, сильних емоцій
- Гуляти на свіжому повітрі, провітрювати приміщення
- Ввечері займатися спокійними справами та відкласти гаджети
- Людям з хронічними хворобами - тримати необхідні ліки під руками
Якщо стан здоров'я викликає занепокоєння - звертатися до лікарів за допомогою
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Під час написання матеріалу використані джерела: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center
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