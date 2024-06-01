Магнитные бури в июне 2024 года: в начале лета будет сильно штормить

Июнь начнется с мощными магнитными бурями через вспышку на Солнце класса Х 1.45. Солнечные вспышки Х-класса - это самые большие и мощные. В среднем вспышки такого уровня происходят до 10 раз в год.
Когда в июне будут магнитные бури и какие правила помогут защитить свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Различные взрывы и вспышки на Солнце, которые происходят регулярно, приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), способных очень быстро распространяться в пространстве, в том числе и в сторону Земли. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая магнитной или солнечной бурей.
Магнитные бури имеют свою классификацию, где К-индекс 1 - это самая слабая активность, незаметная для человека, а К-индекс-9 - мощная магнитная буря красного уровня, способная вызвать не только ухудшение самочувствия у людей, но и северные сияния и сбой в работе техники.
При бурях красного уровня (от К-индекса 5 до К-индекса 9) могут возникать проблемы с работой источников связи – вышек, спутников, радиочастот, GPRS.
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря красного уровня К-индекса 6 началась еще 31 мая и продержится в первый день лета, 1 июня. 2 июня магнитосфера стабилизируется и возможны незначительные геомагнитные колебания.
2-4 июня - незначительные магнитные бури
8 июня - слабая магнитная буря К-индекс 3
9 июня - умеренная магнитная буря, К-индекс 4
11 июня - умеренная магнитная буря, К-индекс 4
12 июня - слабая магнитная буря, К-индекс 3
15 июня - сильная магнитная буря, К-индекс 5-6
22-23 июня - сильная магнитная буря, К-индекс 5-6
28-30 июня - умеренная магнитная буря, К-индекс 4
Ученые и исследователи всего мира уже провели немало исследований на тему взаимосвязи между магнитными бурями и жизнедеятельностью человека. И есть данные, подтверждающие влияние магнитных бурь на самочувствие и настроение человека. Люди в такие дни гораздо чаще жалуются на ухудшение самочувствия и обращаются к врачам, в частности, к кардиологам.
Самые частые жалобы:
Врачи на дне магнитных бурь обычно дают общие рекомендации, которые могут уменьшить влияние и поддержать организм при дополнительной нагрузке.
Что они советуют:
Раньше мы писали о том, как магнитные бури влияют на наш мозг.
А еще рассказывали, что полярное сияние в мае стало самым большим за 500 лет.
При написании материала были использованы источники: SpaceWeather, Meteoagent.