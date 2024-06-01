Магнітні бури у червні 2024: на початку літа буде сильно штормити

Червень почнеться з потужними магнітних бур через спалах на Сонце класу Х 1.45. Сонячні спалахи Х-класу - це найбільші та найпотужніші. В середньому спалахи такого рівня відбуваються до 10 разів на рік.
Коли у червні будуть магнітні бурі та які правила допоможуть вам захистити свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Різноманітні вибухи та спалахи на Сонці, які відбуваються регулярно, призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які здатні дуже швидко розповсюджуватися у просторі, у тому числі й в сторону Землі. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку називають магнітною або сонячною бурею.
Магнітні бурі мають свою класифікацію, де К-індекс 1 - це найслабкіша активність, непомітна для людини, а К-індекс-9 - потужна магнітна буря червоного рівня, що здатна викликати не тільки погіршення самопочуття у людей, а й північні сяйва та збій у роботі техніки.
При бурях червоного рівня (від К-індексу 5 до К-індексу 9) можуть бути проблеми з роботою джерел зв'язку - вишок, супутників, радіочастот, GPRS.
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, потужна магнітна буря червоного рівня К-індексу 6 почалася ще 31 травня і протримається в перший день літа, 1 червня. 2 червня магнітосфера стабілізується і можливі незначні геомагнітні коливання.
2-4 червня - незначні магнітні бурі
8 червня - слабка магнітна буря К-індекс 3
9 червня - помірна магнітна буря, К-індекс 4
11 червня - помірна магнітна буря, К-індекс 4
12 червня - слабка магнітна буря, К-індекс 3
15 червня - сильна магнітна буря, К-індекс 5-6
22-23 червня - сильна магнітна буря, К-індекс 5-6
28-30 червня - помірна магнітна буря, К-індекс 4
Вчені та дослідники всього світу провели вже чимало досліджень на тему взаємозв'язку між магнітними бурями та життєдіяльністю людини. І є дані, що підтверджують вплив магнітних бур на самопочуття та настрій людини. Люди в такі дні значно частіше скаржаться на погіршення самопочуття та звертаються до лікарів, зокрема до кардіологів.
Найчастіші скарги:
Лікарі на дні магнітних бур зазвичай дають загальні рекомендації, які можуть зменшити вплив та підтримати організм під час додаткового навантаження.
Що вони радять:
Раніше ми писали про те, як магнітні бурі впливають на наш мозок.
А ще розповідали про те, що полярне сяйво у травні стало найбільшим за 500 років.
Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeather, Meteoagent.