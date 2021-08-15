В Україну повернеться сильна спека: які області розжарить максимально

Погода в Україні стане спекотною з самого початку нового тижня. Синоптики розповіли, коли і де сильно підвищиться температура і коли метеоситуація знову зміниться.

Читайте нижче в прогнозі на Styler , що буде з погодою в країні в найближчі кілька днів.

"15-17 серпня у північних, центральних, Харківській, Луганській та Рівненській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - попередили синоптики Українського гідрометцентру.

За словами Наталки Діденко, спека в понеділок, 16 серпня, буде домінувати. У більшості областей очікується протягом дня +28+32 градуси.

У вівторок-середу буде все ще спекотно, але на заході температура знизиться до +23+28 градусів через холодну повітряну масу, яка увірветься в регіон.

Де будуть дощі в понеділок

Опадами 16 серпня буде небагато. Локальні грозові дощі можливі на заході, сході, в Криму.

"Ці місцеві опади можуть бути благодатними, освіжаючими, а можуть на невеликій локації різко вилитися зливою непоганою, візьміть це до уваги", - вважає синоптик.

Що буде з погодою в Києві

У Києві тиждень розпочнеться спекою і сонцем. Температура повітря в столиці сягатиме +30+32 градусів у понеділок та у вівторок.

Однак в середу температура почне знижуватися, досягнувши до кінця тижня +23+24 градусів.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Коли прийде похолодання

За прогнозом Наталки Діденко, масштабніше ослаблення спеки припадає, за попередніми прогнозами, очікується на 19-те серпня, якраз на Спаса.

"І дощі принесе атмосферний фронт ввечері 18-го серпня і вночі 19-го серпня", - додала вона.