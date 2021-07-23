Магнітна буря раптово накриє землю вже цього вечора: бережіть голови!

Магнітна буря обрушиться на Землю в п'ятницю ввечері. У прогнозах раніше її не було видно, але фахівці попередили, що вплив буде коротким і інтенсивним.
Точний час магнітної бурі і як допомогти своєму організму – читайте в нашому матеріалі нижче.
Магнітна буря обрушиться на Землю в п'ятницю, 23 липня. Геомагнітні хвилі почнуть діяти близько 12 години ночі, а це означає, що самопочуття почне погіршуватися вже з 22:00. Буря буде коротка і вже до ранку припиниться, але в суботу деякі люди можуть вранці відчути нездужання.
При цьому фахівці вказали, що існує ймовірність у 25% того, що буря може досягти й більш високих рівнів.
Магнітна буря 23-24 липня
Прийміть ввечері розслаблюючу ванну - з травами або аромаслами. Постарайтеся не перевантажувати себе фізично та емоційно в п'ятницю ввечері та вранці в суботу. На вечерю вибирайте страви з овочами та фруктами, виключіть все гостре, солоне, жирне і важке для шлунка.
Замість кави - випийте трав'яний чай. Пийте більше звичайної води. Для полегшення стану можна зробити невелику пішу прогулянку на свіжому повітрі, але не під прямими променями сонця.
Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати, тримати під руками всі необхідні ліки та пляшечку з водою.
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