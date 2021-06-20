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Календар магнітних бур на липень 2021: коли потрібно поберегти голови

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Неділя 20 червня 2021 15:25
Календар магнітних бур на липень 2021: коли потрібно поберегти голови Магнітні бурі в липні 2021 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі здатні впливати на здоров'я людини і її настрій. Це явище характеризується спалахами на сонці, наслідком яких з'являється велика кількість заряджених частинок в космічному просторі. Як тільки ці балансуючі частинки досягають атмосферу Землі - відбувається геомагнітне коливання.

Які дні в липні 2021 року можуть стати небезпечними для здоров'я – читайте в нашому матеріалі.

Магнітні бурі більш сильний вплив роблять на фізично ослаблених людей і тих, у кого є хронічні захворювання – їх називають метеозалежними. Однак і абсолютно здорові люди можуть відреагувати на геомагнітні коливання – у них може з'явитися головний біль, дратівливість, змінитися настрій. Можуть бути прояви апатії, агресії, сонливості або безсоння і неможливість сконцентруватися.

Календар магнітних бур на липень 2021

За прогнозом лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, в першій половині липня відчутних магнітних коливань не прогнозується. І після сильної магнітної бурі в середині червня ми отримаємо досить довгий перепочинок.

Календар магнітних бур на липень 2021: коли потрібно поберегти голови

Скриншот

В середині липня нас може накрити потужною магнітною бурею, яка викличе не тільки погіршення самопочуття, але і спровокує розлади нервової системи – зриви, агресію, перепади емоцій, апатію або депресію. Ця буря накриє Землю 15 липня.

Ще один невеликий спалах очікується в кінці липня – 29 числа. Ця буря буде середньої потужності.

Як пережити магнітні бурі

  • Спіть не менше 8 годин на добу. Не порушуйте режим сну, і дотримуйтесь час відходу до сну і пробудження постійно.
  • Харчуйтеся правильно - більше фруктів і овочів, більше води. Менше гострих і шкідливих страв, мінімум алкоголю і кави.
  • Робіть зарядку, здійснюйте піші прогулянки, дихайте свіжим повітрям.
  • Зняти напругу допоможе контрастний душ або розслаблююча ванна.
  • Тримайте під руками необхідні ліки та проконсультуйтеся з лікарем з приводу хронічних захворювань.
  • Уникайте сварок, конфліктів і з'ясування відносин.
  • Постарайтеся в такі дні не виконувати роботу на максимумі зосередженості або монотонну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіолог пояснила, як позбутися від метеозалежності назавжди.

А також розповідали про те, що вчені зробили сенсаційну заяву про магнітні бурі.

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