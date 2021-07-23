Магнитная буря внезапно накроет землю уже этим вечером: берегите головы!

Магнитная буря обрушится на Землю в пятницу, 23 июля. Геомагнитные волны начнут действовать около 12 часов ночи, а это значит, что самочувствие начнет ухудшаться уже с 22:00. Буря будет короткая и уже к утру прекратится, но в субботу некоторые люди могут утром почувствовать недомогание.

При этом специалисты указали, что существует вероятность в 25% того, что буря может достичь и более высоких уровней.

Магнитная буря 23-24 июля

Какие могут быть симптомы

Головная боль, головокружение

Общее ухудшение самочувствия, скачки артериального давления

Сонливость, нарушение сна, бессонница

Раздражительность, агрессия, апатия, невозможность сконцентрироваться

Обострение хронических заболеваний

Как можно помочь организму в такие дни

Примите вечером расслабляющую ванну – с травами или аромаслами. Постарайтесь не перегружать себя физически и эмоционально в пятницу вечером и утром в субботу. На ужин выбирайте блюда с овощами и фруктами, исключите все острое, соленое, жирное и тяжелое для желудка.

Вместо кофе – выпейте травяной чай. Пейте побольше обычной воды. Для облегчения состояния можно совершить небольшую пешую прогулку на свежем воздухе, но не под прямыми лучами солнца.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать, держать под руками все необходимые лекарства и бутылочку с водой.