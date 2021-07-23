UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Магнитная буря внезапно накроет землю уже этим вечером: берегите головы!

Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря обрушится на Землю в пятницу вечером. В прогнозах ранее ее не было видно, но специалисты предупредили, что воздействие будет коротким и интенсивным.

Точное время магнитной бури и как помочь своему организму – читайте в нашем материале ниже.

Магнитная буря обрушится на Землю в пятницу, 23 июля. Геомагнитные волны начнут действовать около 12 часов ночи, а это значит, что самочувствие начнет ухудшаться уже с 22:00. Буря будет короткая и уже к утру прекратится, но в субботу некоторые люди могут утром почувствовать недомогание.

При этом специалисты указали, что существует вероятность в 25% того, что буря может достичь и более высоких уровней.

Магнитная буря 23-24 июля

Какие могут быть симптомы

  • Головная боль, головокружение
  • Общее ухудшение самочувствия, скачки артериального давления
  • Сонливость, нарушение сна, бессонница
  • Раздражительность, агрессия, апатия, невозможность сконцентрироваться
  • Обострение хронических заболеваний

Как можно помочь организму в такие дни

Примите вечером расслабляющую ванну – с травами или аромаслами. Постарайтесь не перегружать себя физически и эмоционально в пятницу вечером и утром в субботу. На ужин выбирайте блюда с овощами и фруктами, исключите все острое, соленое, жирное и тяжелое для желудка.

Вместо кофе – выпейте травяной чай. Пейте побольше обычной воды. Для облегчения состояния можно совершить небольшую пешую прогулку на свежем воздухе, но не под прямыми лучами солнца.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать, держать под руками все необходимые лекарства и бутылочку с водой.

Напомним, ранее мы писали о том, как справиться с организмом во время сильных перепадов погоды

А также рассказывали о том, что кардиолог дала советы, как избавиться от метеозависимости.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровьемагнитная буря