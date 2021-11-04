Магнітна буря накрила Землю: коли може розболітися голова

Магнітна буря червоного рівня накрила Землю вранці в четвер, 4 листопада. Фахівці відзначають, що це буря п'ятого рівня, а значить вона може викликати погіршення самопочуття навіть в абсолютно здорових людей.

Які періоди будуть небезпечними і як знизити вплив магнітної бурі – читайте нижче.

За даними лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, буря червоного рівня накрила Землю рано вранці 4 листопада. Небезпечний вплив триватиме майже до обіду, а потім вона піде на спад.

Вночі, близько 12 години, очікується ще один спалах середнього рівня, а наступний - близько 6-7 годин ранку в п'ятницю, 5 листопада. Далі знову відбудеться спалах близько 12 ночі та ще одна - близько 6-7 години ранку в суботу, 6 листопада.

Такі спалахи можуть привести до погіршення самопочуття, головних болів, дратівливості, зниження працездатності, загострення хронічних захворювань, стрибків артеріального тиску, проблем з серцевою діяльністю, підвищеної емоційності.

Магнітні бурі 4-6 листопада

Як знизити вплив магнітної бурі

Постарайтеся в такі дні повноцінно висипатися - не менш як 7-8 годин на добу

Пийте більше рідини та добре харчуйтеся, виключіть алкоголь, шкідливу, гостру і жирну їжу.

Знизьте кількість кави, замініть його трав'яними чаями.

Бажано не перевантажувати організм фізичними тренуваннями, важкою роботою.

Вдень потрібно обов'язково вийти на свіже повітря і прогулятися.

Вранці можна прийнятий контрастний душ, а ввечері – розслаблюючу ванну.

Не вступайте в конфлікти, не з'ясовуйте відносини та не піддавайтеся на агресію з боку інших людей, тримайте під контролем емоції.

Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати, знизити навантаження і тримати під руками необхідні препарати.