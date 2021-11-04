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Магнитная буря накрыла Землю: когда может разболеться голова

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Четверг 04 ноября 2021 08:58
Магнитная буря накрыла Землю: когда может разболеться голова Магнитная буря накрыла Землю (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря красного уровня накрыла Землю утром в четверг, 4 ноября. Специалисты отмечают, что это буря пятого уровня, а значит она может вызвать ухудшение самочувствия даже у абсолютно здоровых людей.

Какие периоды будут опасными и как снизить воздействие магнитной бури – читайте ниже.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, буря красного уровня накрыла Землю рано утром 4 ноября. Опасное воздействие продлится почти до обеда, а потом она пойдет на спад.

Ночью, около 12 часов, ожидается еще одна вспышка среднего уровня, а следующая – около 6-7 часов утра в пятницу, 5 ноября. Далее снова произойдет вспышка около 12 ночи и еще одна – около 6-7 часов утра в субботу, 6 ноября.

Такие вспышки могут привести к ухудшению самочувствия, головным болям, раздражительности, снижению работоспособности, обострению хронических заболеваний, скачкам артериального давления, проблемам с сердечной деятельностью, повышенной эмоциональности.

Магнитная буря накрыла Землю: когда может разболеться голова

Магнитные бури 4-6 ноября

Как снизить воздействие магнитной бури

Постарайтесь в такие дни полноценно высыпаться – не менее 7-8 часов в сутки

Пейте больше жидкости и хорошо питайтесь, исключите алкоголь, вредную, острую и жирную пищу.

Снизьте количество кофе, замените его травяными чаями.

Желательно не перегружать организм физическими тренировками, тяжелой работой.

Днем нужно обязательно выйти на свежий воздух и прогуляться.

Утром можно принят контрастный душ, а вечером – расслабляющую ванну.

Не вступайте в конфликты, не выясняйте отношения и не поддавайтесь на агрессию со стороны других людей, держите под контролем эмоции.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать, снизить нагрузки и держать под руками необходимые препараты.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы "народные рецепты", от которых лучше срочно отказаться.

А также рассказывали о том, как убрать мигрень в домашних условиях.

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Магнитная буря
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