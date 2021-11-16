Магнітна буря накриє Землю: коли можуть виникнути проблеми

Магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю рано вранці в середу, 19 листопада. Як відзначають фахівці, ця буря буде коротка і не сильна. Однак вона може вплинути на самопочуття і працездатність у багатьох людей.

Який період буде найнебезпечнішим і як можна знизити вплив геомагнітних хвиль на організм – читайте в матеріалі нижче.

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітна буря четвертого рівня накриє Землю в середу, 19 листопада, близько 6 години ранку.

Вона буде середньої інтенсивності та не дуже тривала – близько 10 ранку магнітосфера почне заспокоюватися. Люди з метеозалежністю можуть відчути погіршення самопочуття ще напередодні і їх стан стабілізується ближче до полудня.

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Які симптоми може викликати магнітна буря

Погіршення загального стану здоров'я

Головні болі та мігрені, запаморочення

Зниження концентрації та працездатності

Сонливість або порушення сну вночі

Дратівливість, підвищену емоційність

Скачки артеріального тиску

Прискорене серцебиття і проблеми з серцевою системою

Загострення хронічних захворювань

Як знизити вплив магнітної бурі на організм

Постарайтеся напередодні вчасно лягти спати та дотримуватися режиму сну – не менше 7-8 годин.

Вранці - контрастний душ, а потім зробіть легку зарядку.

Прогулянка на свіжому повітрі може полегшити стан.

Знизьте кількість кави та сигарет, а ось води та чаю з травами потрібно пити більше.

Виключіть з раціону алкоголь, шкідливу, гостру і жирну їжу.

Постарайтеся не перенапружуватися фізично та емоційно.

Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та не перенапружуватися, а необхідні ліки тримати під руками.