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Магнітна буря накриє Землю: коли можуть виникнути проблеми

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Вівторок 16 листопада 2021 19:45
Магнітна буря накриє Землю: коли можуть виникнути проблеми Магнітна буря накриє Землю через кілька годин (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю рано вранці в середу, 19 листопада. Як відзначають фахівці, ця буря буде коротка і не сильна. Однак вона може вплинути на самопочуття і працездатність у багатьох людей.

Який період буде найнебезпечнішим і як можна знизити вплив геомагнітних хвиль на організм – читайте в матеріалі нижче.

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітна буря четвертого рівня накриє Землю в середу, 19 листопада, близько 6 години ранку.

Вона буде середньої інтенсивності та не дуже тривала – близько 10 ранку магнітосфера почне заспокоюватися. Люди з метеозалежністю можуть відчути погіршення самопочуття ще напередодні і їх стан стабілізується ближче до полудня.

Магнітна буря накриє Землю: коли можуть виникнути проблеми

Скріншот

Які симптоми може викликати магнітна буря

  • Погіршення загального стану здоров'я
  • Головні болі та мігрені, запаморочення
  • Зниження концентрації та працездатності
  • Сонливість або порушення сну вночі
  • Дратівливість, підвищену емоційність
  • Скачки артеріального тиску
  • Прискорене серцебиття і проблеми з серцевою системою
  • Загострення хронічних захворювань

Як знизити вплив магнітної бурі на організм

Постарайтеся напередодні вчасно лягти спати та дотримуватися режиму сну – не менше 7-8 годин.

Вранці - контрастний душ, а потім зробіть легку зарядку.

Прогулянка на свіжому повітрі може полегшити стан.

Знизьте кількість кави та сигарет, а ось води та чаю з травами потрібно пити більше.

Виключіть з раціону алкоголь, шкідливу, гостру і жирну їжу.

Постарайтеся не перенапружуватися фізично та емоційно.

Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та не перенапружуватися, а необхідні ліки тримати під руками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали продукти, якими можна замінити цукор.

А також розповідали про те, що лікарі назвали популярний напій, через який можуть випадати волосся.

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