Магнитная буря накроет Землю: когда могут возникнуть проблемы

Магнитная буря средней интенсивности накроет Землю рано утром в среду, 19 ноября. Как отмечают специалисты, эта буря будет короткая и не сильная. Однако она может повлиять на самочувствие и работоспособность у многих людей.

Какой период будет самым опасным и как можно снизить воздействие геомагнитных волн на организм – читайте в материале ниже.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная буря четвертого уровня накроет Землю в среду, 19 ноября, около 6 часов утра.

Она будет средней интенсивности и не очень продолжительная – около 10 утра магнитосфера начнет успокаиваться. Люди с метеозависимостью могут почувствовать ухудшение самочувствия еще накануне и их состояние стабилизируется ближе к полудню.

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Какие симптомы может вызвать магнитная буря

Ухудшение общего состояния здоровья

Головные боли и мигрени, головокружение

Снижение концентрации и работоспособности

Сонливость или нарушение сна ночью

Раздражительность, повышенную эмоциональность

Скачки артериального давления

Учащенное сердцебиение и проблемы с сердечной системой

Обострение хронических заболеваний

Как снизить воздействие магнитной бури на организм

Постарайтесь накануне вовремя лечь спать и соблюдать режим сна – не менее 7-8 часов.

Утром – контрастный душ, а потом сделайте легкую зарядку.

Прогулка на свежем воздухе может облегчить состояние.

Снизьте количество кофе и сигарет, а вот воды и чая с травами нужно пить больше.

Исключите из рациона алкоголь, вредную, острую и жирную пищу.

Постарайтесь не перенапрягаться физически и эмоционально.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и не перенапрягаться, а необходимые лекарства держать под руками.