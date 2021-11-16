Магнитная буря накроет Землю: когда могут возникнуть проблемы
Магнитная буря средней интенсивности накроет Землю рано утром в среду, 19 ноября. Как отмечают специалисты, эта буря будет короткая и не сильная. Однако она может повлиять на самочувствие и работоспособность у многих людей.
Какой период будет самым опасным и как можно снизить воздействие геомагнитных волн на организм – читайте в материале ниже.
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, магнитная буря четвертого уровня накроет Землю в среду, 19 ноября, около 6 часов утра.
Она будет средней интенсивности и не очень продолжительная – около 10 утра магнитосфера начнет успокаиваться. Люди с метеозависимостью могут почувствовать ухудшение самочувствия еще накануне и их состояние стабилизируется ближе к полудню.
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Какие симптомы может вызвать магнитная буря
- Ухудшение общего состояния здоровья
- Головные боли и мигрени, головокружение
- Снижение концентрации и работоспособности
- Сонливость или нарушение сна ночью
- Раздражительность, повышенную эмоциональность
- Скачки артериального давления
- Учащенное сердцебиение и проблемы с сердечной системой
- Обострение хронических заболеваний
Как снизить воздействие магнитной бури на организм
Постарайтесь накануне вовремя лечь спать и соблюдать режим сна – не менее 7-8 часов.
Утром – контрастный душ, а потом сделайте легкую зарядку.
Прогулка на свежем воздухе может облегчить состояние.
Снизьте количество кофе и сигарет, а вот воды и чая с травами нужно пить больше.
Исключите из рациона алкоголь, вредную, острую и жирную пищу.
Постарайтесь не перенапрягаться физически и эмоционально.
Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и не перенапрягаться, а необходимые лекарства держать под руками.
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