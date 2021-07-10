Магнітна буря накриє Землю: бережіть голови

Магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю вже в найближчі години. Вона може спровокувати погіршення самопочуття, головні болі, порушення концентрації уваги та дратівливість.

Як допомогти організму впоратися з погіршенням здоров'я під час магнітних бур – читайте в нашому матеріалі нижче.

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітна буря накриє Землю сьогодні, 10 липня. Вона буде середньої інтенсивності, але достатньої, щоб багато людей відчули нездужання.

Наступна хвиля очікується більш затяжна - 18 і 19 липня. Вона також буде середньої інтенсивності й може викликати погіршення здоров'я у метеочутливих людей, у людей старшого віку, а також у людей з хронічними захворюваннями.

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Що таке магнітна буря

Це обурення геомагнітного поля тривалістю від декількох годин до декількох днів. Вони викликаються надходженням в околиці Землі обурених потоків сонячного вітру і їх взаємодією з магнітосферою Землі. Екстремальні сонячні спалахи можуть долітати до Землі та провокувати збої в роботі електроніки, електрики, підвищений травматизм і погіршення фізичного стану людини.

Які неполадки можуть виникнути в організмі людини

Найпоширеніша реакція людини на магнітні бурі – головний біль. У такі дні погіршення стану можуть відчувати не тільки люди, схильні до метеозалежності.

Можливі порушення сну - безсоння або сонливість, зміщення звичайного графіка сну. Дратівливість, апатія, неможливість сконцентруватися, неуважність, агресія – також говорять про вплив магнітної бурі.

У людей з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи можуть виникнути різкі перепади тиску, неприємні відчуття в області серця.

Як допомогти організму в дні магнітних бур

Знизити фізичне навантаження, більше відпочивати

Підтримувати водяний баланс і пити достатньо звичайної води - особливо влітку

Дотримуватися здорового раціону - більше фруктів і овочів, виключити важку і жирну їжу, алкоголь. Каву замінити чаєм.

Прогулянки на свіжому повітрі, але при цьому потрібно уникати довгого перебування під відкритими променями сонця.

Вранці допоможе контрастний душ, а ввечері – розслаблююча ванна з аромаслами.

Важливо! Зберігати спокій, не вплутуватися в конфлікти, не нервувати через дрібниці.

Людям з хронічними захворюваннями варто обмежити фізичну активність, перенести далекі поїздки, операції та тримати під руками необхідні ліки й пляшку з водою. Також можна проконсультуватися з лікарем.