Магнитная буря охватила Землю: сколько будет штормить и как защититься
Сильная магнитная буря охватила землю и по прогнозам экспертов этот геошторм затянется на несколько дней. Такая геомагнитная ситуация может вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете.
Что известно об этой магнитной буре и как защитить свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Что такое магнитная буря
На Солнце регулярно происходят всевозможные вспышки и взрывы, которые провоцируют выброс в простор большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, способных быстро двигаться в пространстве и достигать магнитосферы Земли.
Когда они достигают магнитосферы Земли, возникает активность, называемая учеными магнитной или солнечной бурей.
Магнитные бури бывают разной мощности, которую обозначают К-индексами. Все бури от К-индекса 1 до К-индекса 4 - умеренные, которые почти не ощутимы для жизнедеятельности населения Земли.
Бури от К-индекс 5 до К-индекс 9 - это бури красного уровня, которые могут вызвать ухудшение самочувствия, обострение болезней, влиять на работу спутников и источников связи.
Что известно о ближайшей магнитной буре
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, магнитная буря красного уровня с К-индексом 5 начала накрывать Землю вечером в понедельник, 23 сентября.
Во вторник, 24 сентября, этот геошторм набрал обороты и эксперты спрогнозировали, что он затянется также на среду, 25 сентября.
В четверг, 26 сентября, магнитная буря немного пойдет на убыль - геомагнитная обстановка будет держаться на отметке К-индекс 4. Только в пятницу наступит облегчение.
Следует отметить, что прогнозы экспертов только предварительные и могут изменяться в зависимости от солнечной активности.
Магнитные бури 23-26 сентября (скриншот)
Как магнитная буря влияет на человека
Ученые всего мира провели немало исследований по теме взаимосвязи магнитных бурь и самочувствия человека и уже доказано, что во время беспокойной геомагнитной обстановки люди чаще жалуются на проблемы со здоровьем и чаще обращаются за помощью врачей.
Исследователи указывают, что магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме и это приводит к нарушениям сна, снижению работоспособности и повышению раздражительности.
Самые частые жалобы:
- Головные боли, мигрени, головокружение
- Нарушение внимания, концентрации
- Снижение трудоспособности
- Общая слабость, быстрая утомляемость
- Сонливость днем и бессонница ночью
- Депрессивные состояния
- Раздражительность, агрессия
- Повышение тревожности
- Нарушение ритма пульса
- Прыжки артериального давления
- Апатия
- Тошнота
- Боль в суставах и мышцах
Как снизить влияние магнитной бури на организм
В дни магнитных бурь врачи советуют снизить нагрузку, больше отдыхать и соблюдать нормальный распорядок. В общие рекомендации также входит:
Нормально спать (7-9 часов в сутки)
Полноценно питаться, в рационе должны быть свежие овощи и фрукты.
Не пропускать приемы пищи
Пить достаточно воды
Не злоупотреблять кофе, энергетическими напитками, алкоголем, курением, острой и вредной едой.
Дышать свежим воздухом, чтобы насыщать организм кислородом - гулять в парке, лесу, дворе
Проветривать помещение
Утром принимать контрастный душ, вечером - расслабляющую ванну.
Снизить спортивные нагрузки до умеренных или заменить их более легкими упражнениями
Избегать стрессовых ситуаций, не ввязываться в споры и не поддаваться провокациям
Больше отдыхать
Снизить психическую, психологическую и физическую нагрузку
Принимать необходимые лекарства
Обращаться к врачам, если самочувствие ухудшается
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