Магнітна буря охопила Землю: скільки буде штормити та як захиститися

Сильна магнітна буря охопила землю і за прогнозами експертів, цей геошторм затягнеться на декілька днів. Така геомагнітна ситуація може викликати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.

Що відомо про цю магнітну бурю та як захистити свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно відбуваються різноманітні спалахи та вибухи, які провокують викид у простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які здатні швидко рухатися у просторі та досягати магнітосфери Землі.

Коли вони досягають магнітосфери Землі, виникає активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею.

Магнітні бурі бувають різної потужності, яку позначають К-індексами. Всі бурі від К-індексу 1 до К-індексу 4 - помірні, які майже не відчутні для життєдіяльності населення Землі.

Бурі від К-індекс 5 до К-індекс 9 - це бурі червоного рівня, які можуть викликати погіршення самопочуття, загострення хвороб, впливати на роботу супутників та джерел зв'язку.

Що відомо про найближчу магнітну бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, магнітна буря червоного рівня з К-індексом 5 почала накривати Землю ввечері у понеділок, 23 вересня.

У вівторок, 24 вересня, цей геошторм набрав обертів і експерти спрогнозували, що він затягнеться також на середу, 25 вересня.

У четвер, 26 вересня, магнітна буря трохи піде на спад - геомагнітна обстановка буде триматися на позначці К-індекс 4. Тільки у п'ятницю наступить полегшення.

Варто зазначити, що прогнози експертів тільки попередні й можуть змінюватися залежно від сонячної активності.

Магнітні бурі 23-26 вересня (скриншот)

Як магнітна буря впливає на людину

Вчені всього світу провели чимало досліджень на тему взаємозв'язку магнітних бур та самопочуття людини й вже доведено, що під час неспокійної геомагнітної обстановки люди частіше скаржаться на проблеми зі здоров'ям та частіше звертаються за допомогою лікарів.

Дослідники вказують, що магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі й це призводить до порушень сну, зниження працездатності та підвищення дратівливості.

Найчастіші скарги:

Головні болі, мігрені, запаморочення

Порушення уваги, концентрації

Зниження працездатності

Загальна слабкість, швидка втомлюваність

Сонливість вдень та безсоння вночі

Депресивні стани

Дратівливість, агресія

Підвищення тривожності

Порушення ритму пульсу

Стрибки артеріального тиску

Апатія

Нудота

Біль в суглобах та м'язах

Як знизити вплив магнітної бурі на організм

У дні магнітних бур лікарі радять знизити навантаження, більше відпочивати та дотримуватися нормального розпорядку. У загальні рекомендації також входить:

Нормально спати (7-9 годин на добу)

Повноцінно харчуватися, у раціоні мають бути свіжі овочі та фрукти

Не пропускати прийоми їжі

Пити достатньо води

Не зловживати кавою, енергетичними напоями, алкоголем, курінням, гострою та шкідливою їжею

Дихати свіжим повітрям, щоб насичувати організм киснем - гуляти у парку, лісі, дворі

Провітрювати приміщення

Зранку приймати контрастний душ, ввечері - розслаблюючу ванну

Знизити спортивні навантаження до помірних або замінити їх більш легкими вправами

Уникати стресових ситуацій, не вплутуватися у суперечки та не піддаватися на провокації

Більше відпочивати

Знизити психічне, психологічне та фізичне навантаження

Приймати необхідні ліки

Звертатися до лікарів, якщо самопочуття погіршується