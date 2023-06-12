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Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие сутки: вспышек на Солнце становится больше

Магнитная буря накроет Землю уже завтра (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Сильная магнитная буря может накрыть Землю во вторник, 13 июня. Этот метеоудар связан с сильными вспышками на Солнце, которые произошли в течении последних нескольких дней.

Детали сообщили на сайте Spaceweather.

Когда ожидается магнитная буря

Специалисты сообщают, что на Солнце было обнаружено огромное количество пятен. По данным Национального управления океанических и атмосферных явлений, из-за этих пятен на Землю может обрушиться сильная магнитная буря 13 июня. Буря будет сильной и достигнет 5 баллов.

Также ожидается магнитная буря средней интенсивности (не выше 4 баллов) 16 и 18 июня. А в конце июня (26-28 июня) ожидается затяжная магнитная буря, которая также достигнет 5 баллов.

Как магнитные бури влияют на людей

Слабые магнитные колебания обычно люди не чувствуют и они проходят почти незаметно. Метеозависимые люди могут отмечать небольшую сонливость, усталость и головную боль.

А магнитные бури выше К-индекса 3 обычно чувствуют многие люди на планете. Под влияние магнитных бурь чаще попадают пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, метеозависимые и младенцы.

Основные симптомы:

  • Головная боль, головокружение, приступы мигрени
  • Аритмии, скачки давления
  • Тошнота, проблемы с аппетитом
  • Повышенная сонливость, бессонница по ночам, упадок сил
  • Раздражительность, агрессия, чрезмерная эмоциональность, повышенная тревожность
  • Сильная усталость, нарушение концентрации
  • Обострение хронических заболеваний
  • Боль в мышцах, местах старых переломов, ломота в костях

Как снизить воздействие магнитной бури на самочувствие

В дни магнитных бурь рекомендуется снизить физическую и психологическую нагрузку на организм, придерживаться нормального распорядка дня и полноценно высыпаться.

Помогут такие рекомендации:

  • Сон не менее 7-8 часов
  • Вместо похода в зал - бассейн
  • Прогулка на свежем воздухе
  • Вечер в спокойной обстановке
  • Исключить жирную, острую, соленую пищу и алкоголь
  • Часть суточной дозы кофе заменить травяным чаем
  • Употреблять достаточно воды
  • Утром контрастный душ и зарядка
  • Вечером можно принять расслабляющую ванну
  • Исключить психоэмоциональные нагрузки
  • Не ввязываться в конфликты, не выяснять отношения

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, снизить все нагрузки, а под рукой держать все необходимые лекарства и бутылочку с водой.

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