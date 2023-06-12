Магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие сутки: вспышек на Солнце становится больше

Сильная магнитная буря может накрыть Землю во вторник, 13 июня. Этот метеоудар связан с сильными вспышками на Солнце, которые произошли в течении последних нескольких дней.
Детали сообщили на сайте Spaceweather.
Специалисты сообщают, что на Солнце было обнаружено огромное количество пятен. По данным Национального управления океанических и атмосферных явлений, из-за этих пятен на Землю может обрушиться сильная магнитная буря 13 июня. Буря будет сильной и достигнет 5 баллов.
Также ожидается магнитная буря средней интенсивности (не выше 4 баллов) 16 и 18 июня. А в конце июня (26-28 июня) ожидается затяжная магнитная буря, которая также достигнет 5 баллов.
Слабые магнитные колебания обычно люди не чувствуют и они проходят почти незаметно. Метеозависимые люди могут отмечать небольшую сонливость, усталость и головную боль.
А магнитные бури выше К-индекса 3 обычно чувствуют многие люди на планете. Под влияние магнитных бурь чаще попадают пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, метеозависимые и младенцы.
Основные симптомы:
В дни магнитных бурь рекомендуется снизить физическую и психологическую нагрузку на организм, придерживаться нормального распорядка дня и полноценно высыпаться.
Помогут такие рекомендации:
Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, снизить все нагрузки, а под рукой держать все необходимые лекарства и бутылочку с водой.
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