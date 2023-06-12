Магнітна буря обрушиться на Землю в найближчу добу: спалахів на Сонці стає більше

Сильна магнітна буря може накрити Землю у вівторок, 13 червня. Цей метеоудар пов'язаний із сильними спалахами на Сонці, які сталися протягом останніх кількох днів.
Деталі повідомили на сайті Spaceweather.
Фахівці повідомляють, що на Сонці було виявлено величезну кількість плям. За даними Національного управління океанічних та атмосферних явищ, через ці плями на Землю може обрушитися сильна магнітна буря 13 червня. Буря буде сильною та досягне 5 балів.
Також очікується магнітна буря середньої інтенсивності (не вище 4 балів) 16 та 18 червня. А наприкінці червня (26-28 червня) очікується затяжна магнітна буря, яка також сягне 5 балів.
Слабкі магнітні коливання зазвичай люди не відчувають і вони проходять майже непомітно. Метеозалежні люди можуть відзначати невелику сонливість, втому та головний біль.
А магнітні бурі вище за К-індекс 3 зазвичай відчувають багато людей на планеті. Під вплив магнітних бур найчастіше потрапляють люди похилого віку і люди з хронічними захворюваннями, метеозалежні та немовлята.
Основні симптоми:
У дні магнітних бур рекомендується знизити фізичне та психологічне навантаження на організм, дотримуватися нормального порядку дня та повноцінно висипатися.
Допоможуть такі рекомендації:
Людям із хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, знизити всі навантаження, а під рукою тримати усі необхідні ліки та пляшечку з водою.
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