Магнітна буря обрушиться на Землю в найближчу добу: спалахів на Сонці стає більше

Коли очікується магнітна буря

Фахівці повідомляють, що на Сонці було виявлено величезну кількість плям. За даними Національного управління океанічних та атмосферних явищ, через ці плями на Землю може обрушитися сильна магнітна буря 13 червня. Буря буде сильною та досягне 5 балів.

Також очікується магнітна буря середньої інтенсивності (не вище 4 балів) 16 та 18 червня. А наприкінці червня (26-28 червня) очікується затяжна магнітна буря, яка також сягне 5 балів.

Як магнітні бурі впливають на людей

Слабкі магнітні коливання зазвичай люди не відчувають і вони проходять майже непомітно. Метеозалежні люди можуть відзначати невелику сонливість, втому та головний біль.

А магнітні бурі вище за К-індекс 3 зазвичай відчувають багато людей на планеті. Під вплив магнітних бур найчастіше потрапляють люди похилого віку і люди з хронічними захворюваннями, метеозалежні та немовлята.

Основні симптоми:

Головний біль, запаморочення, напади мігрені

Аритмії, стрибки тиску

Нудота, проблеми з апетитом

Підвищена сонливість, безсоння ночами, занепад сил

Дратівливість, агресія, надмірна емоційність, підвищена тривожність

Сильна втома, порушення концентрації

Загострення хронічних захворювань

Біль у м'язах, місцях старих переломів, ломота у кістках

Як знизити вплив магнітної бурі на самопочуття

У дні магнітних бур рекомендується знизити фізичне та психологічне навантаження на організм, дотримуватися нормального порядку дня та повноцінно висипатися.

Допоможуть такі рекомендації:

Сон не менше 7-8 годин

Замість походу до зали - басейн

Прогулянка на свіжому повітрі

Вечір у спокійній обстановці

Виключити жирну, гостру, солону їжу та алкоголь

Частину добової дози кави замінити трав'яним чаєм

Вживати достатньо води

Вранці контрастний душ та зарядка

Увечері можна прийняти розслаблюючу ванну

Виключити психоемоційні навантаження

Не вплутуватися в конфлікти, не з'ясовувати стосунки

Людям із хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, знизити всі навантаження, а під рукою тримати усі необхідні ліки та пляшечку з водою.