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Почему возникает ПМС и как себе помочь: врач назвала самые эффективные способы

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Четверг 25 мая 2023 17:44
Почему возникает ПМС и как себе помочь: врач назвала самые эффективные способы Почему возникает ПМС и как облегчить состояние (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Раздражение, усталость, резкие изменения настроения - все это симптомы предменструального синдрома. И они проявляются у 3 из 4 женщин в период от 2 недель до нескольких дней до менструации.

Почему появляется ПМС и как можно облегчить это состояние, рассказала гинеколог Оксана Негрич для "Бережи себе".

Какие бывают признаки ПМС

У каждой женщины симптомы ПМС очень индивидуальные. Также может отличаться интенсивность и количество дней, когда они проявляются. Самые частые жалобы:

  • Резкие изменения настроения
  • Головная боль
  • Раздражительность, тревожность
  • Ощущение усталости и/или проблемы со сном
  • Вздутие/боль в животе
  • Боль в молочных железах
  • Высыпания на коже
  • Смена аппетита
  • Смена уровня полового влечения

Стоит отметить, что даже у одной женщины симптомы ПМС могут меняться от месяца к месяцу.

Почему возникает ПМС

Ученые не могут назвать одну причину, по которой возникает такое огромное количество разнообразных симптомов. Обычно это состояние связано с флуктуациями гормонов после овуляции (например, уровень прогестерона вырастает).

Также влияет серотонин - изменение его количества приводит к эмоциональным симптомам ПМС. Именно из-за этого гормона происходят смены настроения, аппетита, появляется чувство усталости.

Часто ПМС ассоциирован с депрессией. Хотя сама по себе депрессия не может вызвать все эти симптомы.

Более того, наличие легкого ПМС считается нормой. Но если симптомы начинают мешать нормальной активности, то нужно обратиться к врачу.

Почему возникает ПМС и как себе помочь: врач назвала самые эффективные способыКак отличить ПМС от других состояний

Специфической диагностики ПМС не существует, но в некоторых случаях они нужны, чтобы исключить другие вероятные причины жалоб.

Гинеколог рекомендует фиксировать симптомы в зависимости от дней цикла. Записывайте наличие или отсутствие определенных изменений ежедневно на протяжении минимум двух месяцев. Поделитесь наблюдениями со своим гинекологом. Это облегчит постановку диагноза и понимание серьезности проявления ПМС.

Важно! Симптомы ПМС возникают четко во второй половине цикла (чаще всего за 3-4 дня до менструации). И исчезают в течении первых 2-3 дней менструации.

Проявления ПМС могут быть схожи с другими заболеваниями - депрессией, тревожными расстройствами, биполярными расстройствами, предменопаузой (промежуточная стадия перед менопаузой) и другими.

Также существует много заболеваний, которые могут обостряться перед менструацией - синдром раздраженного кишечника, синдром хронической усталости, мигрени и так далее.

Симптомы этих состояний улучшаются после менструации, но не исчезают полностью. При разных состояниях подходы к лечению очень отличаются, поэтому нужно обращаться к врачу, если симптомы сохранились в первой половине цикла.

Почему возникает ПМС и как себе помочь: врач назвала самые эффективные способыКак же себе помочь?

  • Регулярно занимайтесь спортом
  • Придерживайтесь здорового и сбалансированного питания
  • Не забывайте про сон - оптимально 7-8 часов
  • Постарайтесь снизить стресс (например, используйте йогу или медитацию)
  • Для облегчения болевых ощущений можно принимать ибупрофен/парацетамол
  • Избегайте чрезмерного употребления кофеина и алкоголя, особенно во второй половине цикла
  • Откажитесь от курения

Что может назначить врач, если решить проблемы невозможно с помощью изменения образа жизни:

  • Комбинированные гормональные контрацептивы
  • Антидепрессанты
  • Когнитивно-поведенческую терапию
  • В тяжелых случаях - агонисты гонадотропин-рилизинг гормонов или хирургическое вмешательство

Небольшой доказанный эффект имеют фитопрепараты с растением Авраамово дерево (Vitex agnus Castus), примулой вечерней, препаратов витамина В6, кальция, магния и витамина Д. Прием таких препаратов нужно обсудить со своим врачом.

Почему возникает ПМС и как себе помочь: врач назвала самые эффективные способы

Кстати, ранее мы писали о том, как проявляется ранняя менопауза и можно ли остановить процесс.

А еще рассказывали о том, каким мифам о климаксе верить не стоит.

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