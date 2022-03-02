Найбільший виробник ПЗ Oracle припинив операції в Росії
Найбільший технологічний гігант Oracle заявив про припинення всіх операцій в Росії. Рішення прийнято через війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Twitter.
Oracle міністр, зокрема, закликав припинити ведення бізнесу з Росією.
"Більше санкцій - швидше відновлення миру в Україні. Я звернувся до SAP і Oracle за підтримкою!",- написав у Twitter Федоров.
SAP міністр закликав припинити надання РФ сервісів і послуг.
"Від імені 150 тисяч співробітників Oracle по всьому світу і на підтримку уряду України і народу України корпорація Oracle вже призупинила всі операції в Російській Федерації", - відповіли В Oracle.
Нагадаємо, компанія Apple припинила роботу в Росії через вторгнення армії Путіна в Україну. Крім того, з App Store були видалені додатки російських новинних агентств RT і Sputnik.
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