Найбільший виробник ПЗ Oracle припинив операції в Росії

Найбільший технологічний гігант Oracle заявив про припинення всіх операцій в Росії. Рішення прийнято через війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Twitter .

Oracle міністр, зокрема, закликав припинити ведення бізнесу з Росією.

"Більше санкцій - швидше відновлення миру в Україні. Я звернувся до SAP і Oracle за підтримкою!",- написав у Twitter Федоров.

SAP міністр закликав припинити надання РФ сервісів і послуг.

"Від імені 150 тисяч співробітників Oracle по всьому світу і на підтримку уряду України і народу України корпорація Oracle вже призупинила всі операції в Російській Федерації", - відповіли В Oracle.