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Найбільший виробник ПЗ Oracle припинив операції в Росії

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Середа 02 березня 2022 23:23
Найбільший виробник ПЗ Oracle припинив операції в Росії Фото: найбільший виробник ПЗ Oracle припинив операції в Росії (wikipedia)
Автор: Артур Родивилов

Найбільший технологічний гігант Oracle заявив про припинення всіх операцій в Росії. Рішення прийнято через війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Twitter.

Oracle міністр, зокрема, закликав припинити ведення бізнесу з Росією.

"Більше санкцій - швидше відновлення миру в Україні. Я звернувся до SAP і Oracle за підтримкою!",- написав у Twitter Федоров.

SAP міністр закликав припинити надання РФ сервісів і послуг.

"Від імені 150 тисяч співробітників Oracle по всьому світу і на підтримку уряду України і народу України корпорація Oracle вже призупинила всі операції в Російській Федерації", - відповіли В Oracle.

Нагадаємо, компанія Apple припинила роботу в Росії через вторгнення армії Путіна в Україну. Крім того, з App Store були видалені додатки російських новинних агентств RT і Sputnik.

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