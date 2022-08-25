У магазинах Росії розмітають препарати з йодом і вимірювачі радіації

Як свідчать дані сервісу Moneyplace, який аналізує роботу російських інтернет-ритейлерів і маркетплейсів Ozon і Wildberries, навесні і влітку такі продажі зросли в кілька разів.

Зокрема, обсяг продажів йодиду калію і містять його препаратів збільшився на 103% у квітні порівняно з березнем, на 40% в травні в порівнянні з квітнем і на 42% в липні в порівнянні з червнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ У ЄС попередили про ядерну катастрофу на ЗАЕС і звернулися із закликом до Росії

Найактивніше продають на Ozon і Wildberries таблетки "Йод+Селен", таблетки йодиду калію, капсули Liquid Iodine і капсули органічного йоду.

Аналітики також вивчили динаміку продажів товарів в інтернеті, в назві яких є словосполучення "від радіації".

За даними Moneyplace в період з 1 по 22 серпня продажі дозиметрів для вимірювання радіації на зазначених маркетплейсах зросли на 161% порівняно з липнем.