ua ru
Нд, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗАЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної безпеки. Пошкоджена естакада

Новость на русском →
Неділя 21 серпня 2022 12:03
ЗАЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної безпеки. Пошкоджена естакада Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На Запорізькій АЕС, на тлі регулярних обстрілів, існує ризик порушення норм радіаційної безпеки. Російські військові пошкодили естакаду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

"Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції", - пише пресслужба "Енергоатому".

Як відзначає "Енергоатом":

  • 5 серпня внаслідок атаки на одному з енергоблоків спрацював аварійні захисти. Внаслідок цього один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений. Також під час обстрілу була пошкоджена азотно-киснева станція;
  • 6 серпня було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу;
  • 11 серпня окупанти обстріляли пожежну частину;
  • 13 серпня було пошкоджено відкритий розподільчий пристрій 750 кВ;

"20 серпня внаслідок обстрілів пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків (естакада), в будівлі вибиті вікна", - додає "Енергоатом".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що розвідка повідомляла про можливий теракт на ЗАЕС, які можуть вчинити російські військові.

Тим часом у США заявили, що повідомлення про теракт на ЗАЕС викликають занепокоєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС Російська Федерація Україна
NEWS
В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб
В Україні ліквідовано понад 45 тисяч російських окупантів, - Генштаб
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам