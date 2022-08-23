Йодна профілактика у разі радіаційної аварії: медики дали відповіді на важливі питання

В умовах постійних погроз з боку Росії про застосування ядерної зброї, в МОЗ пояснюють українцям, що таке йодна профілактика і кому потрібно приймати препарат йодиду калію.

Про це йдеться в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я України.

Яка небезпека може нам загрожувати

Як пояснюють медики, у разі аварії на ядерних установках атомної станції може статися викид радіоізотопів йоду, цезію, стронцію та інших радіонуклідів. Може утворитися радіаційна хмара, яка буде забруднювати грунт, поверхні, їжу і воду.

Опади з такої хмари можуть спровокувати зовнішнє і внутрішнє опромінення, а значна частина викидів містить радіоактивний йод - так званий, "поганий йод". Він швидко поглинається щитовидною залозою і викликає різні захворювання.

Щоб зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитовидку, використовують калій йодид. Але приймати в профілактичних заходах цей препарат потрібно тільки після офіційного оповіщення про загрозу викидів і необхідності проведення йодної профілактики.

Найоптимальніший ефект йодної профілактики досягається при прийомі препарату за 6 годин до приходу радіоактивної хмари. Також прийом препарату буде ефективним під час приходу хмари та 6 годин після.

В Україні йодид калію закуплений в достатньому обсязі й в кожному регіоні він є. У разі аварії його оперативно почнуть видавати в спеціальних пунктах.

Які дози йодиду калію рекомендовані

Діти до 1 місяця - 16 мг

Діти від 1 місяця до 3 років - 32 мг

Діти від 3 до 12 років - 62,5 мг

Підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері - годувальниці - 125 мг.

Людям старше 40 років йодид калію не призначають.

Чому не можна приймати йодид калію у великих кількостях

Цей препарат тимчасово блокує функції щитовидної залози й одноразове вживання практично не впливає на здоров'я. Але, якщо препарат застосовувати протягом тривалого часу, підвищується ризик зниження функцій щитовидної залози.

Тому медики не рекомендують приймати йодид калію або інші препарати з йодом без потреби, для профілактики, і через 24 години після загрози.

Також в МОЗ відповіли на найпоширеніші питання про прийом йодиду калію.

Розчин йоду неефективний. Інші види йодних розчинів не вбираються і не накопичуються в щитовидній залозі, а значить, захистити не зможуть.

Людям після 40 років йодид калію не призначають. Річ у тому, що дорослий організм після 40 років майже не накопичує радіоактивний йод. Прийом йодиду калію може завдати їм більше шкоди, ніж користі.

Інші препарати йодиду калію. Інші препарати йодиду калію, але з меншою кількістю активної речовини, в тому числі й різні добавки, містять в сотні разів меншу дозу калію йодиду, ніж це потрібно для профілактики опромінення в разі ядерних вибухів. Прийом таких препаратів недостатньо ефективний.

Дози препарату дітям. Потрібно дуже уважно ставитися до розрахунку дозування для дітей і краще це довірити лікаря. Не плутайте міліграми (мг) і мікрограми (мкг).

Вагітні та годуючі після 40 років. Якщо жінка старше 40 років вагітна або годує грудьми, то їй показана профілактика йодиду калію. Під час вагітності та годування щитовидка більш активна, і вона може поглинати радіоактивний йод.

Віддалена щитовидка. При повному видаленні йодна профілактика буде не потрібна. При видаленні однієї частки - знадобиться консультація лікаря.

Коли приймати йодид калію. Тільки після оповіщення від офіційних органів влади. Для профілактики заздалегідь приймати йодид калію не можна. В ідеалі - за 6 годин до впливу радіоактивного йоду і не пізніше, ніж через 24 години після. В інший час прийом препарату буде марним.

Приймали препарат раніше. Якщо ви пили йодид калію для профілактики - негайно припиніть, це сильно може нашкодити вашому організму. Якщо ви пили якісь добавки з меншою дозою активної речовини - профілактику в разі аварії проводити все одно буде потрібно.