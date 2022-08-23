В ЄС попередили про ядерну катастрофу на ЗАЕС та звернулися із закликом до Росії

Дії російських військ на території Запорізької АЕС можуть призвести до ядерної катастрофи. Москва має негайно створити демілітаризовану зону навколо станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Європейської Ради Шарля Мішеля під час саміту Кримської платформи.

"Ми хотіли б висловити наше велике занепокоєння через постійні обстріли Запорізької атомної електростанції. Російські дії ризикують призвести до ядерної катастрофи. Тому ми повністю підтримуємо заходи, які вживаються Організацією Об'єднаних Націй. Росія має надати відповідний доступ, а також забезпечити створення демілітаризованої зони навколо ядерної електростанції", - заявив Шарль Мішель.

Нагадаємо, нещодавно в ООН заявили, що територію Запорізької АЕС необхідно терміново демілітаризувати, оскільки будь-яка шкода станції є самогубством.

Тим часом російські окупанти продовжують стягувати свою техніку та військових на територію ЗАЕС. Наразі станція продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

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