У вас буде шість хвилин, щоб сховатися: як діяти під час ядерної атаки

Росія вже два місяці регулярно загрожує світу ядерною зброєю. Військові експерти ставлять під сумніви всі ці загрози та пояснюють, що ядерний удар по Україні торкнеться також території самої Росії та всіх країн, які знаходяться поруч.

Однак правила поведінки при ядерному ударі варто запам'ятати - час війни потрібно озброїтися інформацією, яка може врятувати життя. Про правила поведінки під час ядерного удару розповіла телеведуча каналу СТБ Надія Матвєєва.

Ядерна зброя - як захиститися:

Пам'ятайте, ядерна атака - не вирок людству. У притулку вижити реально, навіть в епіцентрі вибуху.

І якщо ви чуєте сирену, а по радіо або телебаченню підтвердили ядерний удар, не панікуйте – у вас буде шість хвилин, щоб сховатися. Саме в цей час після вибуху починаються радіоактивні опади.

1. Швидше йдіть в бомбосховище або метро. Крайній випадок-підвал залізобетонного будинку або паркінг.

2. Якщо поруч немає притулку, то, побачивши спалах, падайте на землю, а краще в яму або Яр, обличчям вниз. Капюшон, куртку або сумку натягніть на голову, але не стягуйте одяг з інших частин тіла – можливі опіки. Не дивіться на вибух - це може призвести до сліпоти.

3. Якщо встигаєте, захопіть в притулок запаси води та продуктів хоча б на дві доби. Краще консерви та воду в скляних пляшках або банках (герметично закритих). Вони залишаються безпечними навіть після ядерного вибуху. Але перед використанням всі банки та пляшки протріть вологою ганчіркою, щоб зняти можливу радіоактивний пил. Після вибуху дощову воду пити заборонено - вона заражена, кип'ятіння не допоможе.

4. Купуйте таблетки йодиду калію (250 г) в домашній аптечці та прийміть після вибуху. Але робіть це тільки після офіційного оголошення атаки в офіційних джерелах і не перевищуйте дозу. Пити розчин йоду або інші антисептики не можна. Не слід пити його для профілактики та наносити на шкіру.

5. Пам'ятайте: після вибуху навколо радіоактивного пилу заражено абсолютно все. У будь-якому випадку не виходьте з укриття хоча б 48 годин. Краще-8-9 днів.

6. Купуйте респіратори, гумові чоботи, плащ і рукавички. І радіо на батарейках, адже інтернет і мобільний зв'язок, швидше за все, не працюватимуть.

7. Служба надзвичайних ситуацій повідомить вам про подальші дії та евакуацію. Не нехтуйте інструкціями. Віримо - Все буде добре.