В магазинах России разметают препараты с йодом и измерители радиации

На новостном фоне вокруг ситуации на захваченной российскими войсками Запорожской АЭС, обстрелов оккупантами территории атомной электростанции и угрозы терактов, жители РФ стали весьма активно покупать приборы для измерения уровня радиации и йодида калия.
Об этом передает российский Forbes.
Как свидетельствуют данные сервиса Moneyplace, который анализирует работу российских интернет-ретейлеров и маркетплейсов Ozon и Wildberries, весной и летом такие продажи выросли в несколько раз.
В частности, объем продаж йодида калия и содержащих его препаратов увеличился на 103% в апреле по сравнению с мартом, на 40% в мае по сравнению с апрелем и на 42% в июле по сравнению с июнем.
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Активнее всего продают на Ozon и Wildberries таблетки "Йод+Селен", таблетки йодида калия, капсулы Liquid Iodine и капсулы органического йода.
Аналитики также изучили динамику продаж товаров в интернете, в названии которых есть словосочетание "от радиации".
По данным Moneyplace в период с 1 по 22 августа продажи дозиметров для измерения радиации на указанных маркетплейсах выросли на 161% по сравнению с июлем.
Как сообщалось ранее, по информации "Энергоатома", на Запорожской АЭС из-за регулярных обстрелов существует риск нарушения норм радиационной безопасности, и российские военные повредили эстакаду.
Напомним, что в условиях постоянных угроз со стороны РФ о применении ядерного оружия, в Минздраве объяснили украинцам, что такое йодная профилактика и кому нужно принимать препарат йодида калия.
Добавим, перед этим мы писали о том, как нужно вести себя в случае ядерной угрозы.