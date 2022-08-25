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В магазинах России разметают препараты с йодом и измерители радиации

Коллаж РБК-Украина: россияне раскупают йодид калия и измерители радиации
Автор: Владимир Костырин

На новостном фоне вокруг ситуации на захваченной российскими войсками Запорожской АЭС, обстрелов оккупантами территории атомной электростанции и угрозы терактов, жители РФ стали весьма активно покупать приборы для измерения уровня радиации и йодида калия.

Об этом передает российский Forbes.

Как свидетельствуют данные сервиса Moneyplace, который анализирует работу российских интернет-ретейлеров и маркетплейсов Ozon и Wildberries, весной и летом такие продажи выросли в несколько раз.

В частности, объем продаж йодида калия и содержащих его препаратов увеличился на 103% в апреле по сравнению с мартом, на 40% в мае по сравнению с апрелем и на 42% в июле по сравнению с июнем.

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Активнее всего продают на Ozon и Wildberries таблетки "Йод+Селен", таблетки йодида калия, капсулы Liquid Iodine и капсулы органического йода.

Аналитики также изучили динамику продаж товаров в интернете, в названии которых есть словосочетание "от радиации".

По данным Moneyplace в период с 1 по 22 августа продажи дозиметров для измерения радиации на указанных маркетплейсах выросли на 161% по сравнению с июлем.

Как сообщалось ранее, по информации "Энергоатома", на Запорожской АЭС из-за регулярных обстрелов существует риск нарушения норм радиационной безопасности, и российские военные повредили эстакаду.

Напомним, что в условиях постоянных угроз со стороны РФ о применении ядерного оружия, в Минздраве объяснили украинцам, что такое йодная профилактика и кому нужно принимать препарат йодида калия.

Добавим, перед этим мы писали о том, как нужно вести себя в случае ядерной угрозы.

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