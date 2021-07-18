Будьте обережні в супермаркетах: як продавці обманюють покупців

У супермаркетах і магазинах обмани клієнтів стали вже звичайним явищем. Уважних і обережних клієнтів небагато, тому касири постійно користуються цим, щоб отримати свою вигоду.

Як не стати жертвою недобросовісного продавця і не втратити свої гроші – читайте в матеріалі нижче.

Зайвий товар в чеку

Цим прийомом користуються касири, які бачать клієнта з повним візком продуктів або покупець явно дуже втомлений. Вони пробивають непомітно зайвий товар в надії на те, що клієнт це не помітить. Рідко хто починає перевіряти довгий чек відразу біля каси або стежить за тим, що пробиває касир.

Неправильна решта

Клієнт в нетверезому стані або відволікся на розмову телефоном? Відмінна можливість для касира дати здачу не з тієї купюри, яку отримав. Ви дали двісті гривень, вам дали здачу зі ста - різницю касир покладе у свою кишеню.

До речі, чоловіки на цей прийом попадаються набагато частіше, оскільки вони більш розсіяні на касах супермаркетів.

Немає дрібних

Зазвичай за цією схемою стоїть керівництво магазину, оскільки єдина мета цього обману – накопичення грошей коштом клієнтів. Ніхто не стане лаятися за 10 копійок на касі. А за один день таких покупців набирається багато і прибуток виходить колосальний. Однак, такий прийом карається законом, через те, що в касах повинно бути досить дрібних грошей.

Різні ціни

На полиці ви побачили ціну зі знижкою або на пару гривень менше, ніж зазвичай. На касі вам пробили товар за звичайною ціною. Мета одна - на неуважність покупця.

Важливо!

При спробі зловити касира за руку, клієнт зазвичай наштовхується на стандартні пояснення і вибачення – здача швидко перераховується, різницю в ціні пояснюють помилкою комп'ютера, зайвий товар в чеку – втомою касира або збоєм програми.

Якщо ви хочете захистити свої права і повернути гроші, то можна сміливо викликати поліцію.