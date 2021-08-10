Це потрібно знати всім покупцям: що вам не можуть заборонити в магазинах

Покупці часто не знають свої права і не можуть їх відстоювати. Вони вірять тому, що їм розповідають касири та адміністратори магазинів і тому позбавляються грошей або можливості що-небудь зробити за своїм законним правом.

Що не мають права заборонити покупцям у магазинах, розповіли у виданні Radiotrek.

Зіпсований товар

Зіпсований товар, розбиті яйця або пляшка не повинні бути відшкодовані коштом покупця. Особливо, якщо псування товару сталося через неправильну розкладку його на полицях. За статтею 332 Цивільного кодексу України, покупець не зобов'язаний відшкодовувати збитки. Це проблема власника магазину.

Фото та відеознімання

Якщо вам забороняють знімати в магазині - сміливо нагадуйте про існування статті 34 Конституції України. Згідно з цією статтею кожному громадянину України дозволено збирати та поширювати інформацію.

Перевірка сумок

Охорона супермаркету не має права обшукувати вас або оглядати ваші речі. Це мають право робити тільки співробітники поліції. У конфліктних ситуаціях ви маєте право викликати поліцію і тільки їм показати вміст ваших пакетів і сумок.

Камера схову

Адміністрація магазину не має права вимагати від вас використовувати камери зберігання для ваших речей. Тим більше, що майже в кожній торговій точці висить оголошення, що магазин не несе відповідальність за залишені речі. Тому, можете сміливо ігнорувати це правило.

І варто зазначити, що насправді магазин несе відповідальність за ваші речі в камері схову – про це йдеться в статті 66 Цивільного кодексу України.

Повернення товару

Щоб повернути товар, який вам не підійшов, у вас є 14 днів. Причини можуть бути різні - купили однаковий товар, якість виявилася не відповідна до ціни, відпала потреба.

З простроченим товаром теж є порятунок - чек і етикетка, заява на ім'я директора магазину у двох примірниках.

Ціна вище, ніж вказано на ціннику

Запам'ятайте, це не ваші проблеми, якщо працівники залу не встигли змінити цінник акційного товару, і він в комп'ютері вже пробивається по повній вартості. Відповідно до статті 691 Цивільного кодексу України ви маєте право купити товар за тією ціною, яка вказана на ціннику в момент придбання. В такій ситуації цінник - форма договору купівлі-продажу.

Немає здачі

Це не ваші проблеми, а проблеми касира та адміністрації торгової точки. Ви не повинні самостійно шукати розмін грошей або брати здачу іншим товаром.

Вхід в магазин з твариною

Кожна торгова точка має право самостійно встановлювати правила відвідування магазину з тваринами. Однак, якщо відповідної таблички ніде немає, і вам повідомляють про це просто словами – маєте право не виконувати це правило.

Не чіпайте товар

Ще одне кумедне і безглузде правило в магазинах - не можна чіпати товар. Виявляється, можна. Згідно з ч. 2 ст.700 Цивільного кодексу України, покупець має право до укладення договору купівлі-продажу оглядати товар.