Небо над поместьем короля Чарльза III закрыли после визита Зеленского: что произошло

Над резиденцией короля Чарльза III в Сандрингеме (графство Норфолк) ввели запрет на полеты. Это произошло через неделю после визита президента Украины Владимира Зеленского в марте. Причина этого запрета стала известна только сейчас.

Почему были запрещены полеты над резиденцией короля Чарльза III и о чем умолчала служба безопасности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Sky News.

Что случилось в марте

Визит Владимира Зеленского к королю Чарльзу III состоялся 2 марта 2025 года. Он приехал в резиденцию Сандрингем после своего визита в США.

Во время пребывания в имении украинского президента служба безопасности зафиксировала несколько дронов над зданием. Одним из них управлял мужчина, который находился в автомобиле неподалеку. Другим управлял фотограф. Еще несколько дронов распознать не удалось.

Ситуация вызвала опасения относительно потенциальной угрозы безопасности короля, членов королевской семьи и высокопоставленных гостей. Встреча короля Чарльза III и президента Украины Владимира Зеленского (фото: Getty Images)

Какие меры были приняты

Министр транспорта Великобритании Хайди Александер ввела запрет на полеты над Сандрингемом с 10 марта - по запросу службы безопасности. Согласно приказу, теперь запрещены полеты ниже 600 метров (200 футов) над поместьем.

Исключения действуют только для королевских, экстренных полетов и самолетов официальных визитов. Запрет будет действовать в течение года.

Инцидент с дронами вызвал тревогу, поскольку в современных конфликтах для разведки и атак беспилотники используются очень часто.

Учитывая визит президента Зеленского, который является ключевой фигурой в войне против России, есть версии о возможном шпионаже или угрозах со стороны вражеских агентов.