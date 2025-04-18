Небо над маєтком короля Чарльза III закрили після візиту Зеленського: що сталося

Над резиденцією короля Чарльза III в Сандрінгемі (графство Норфолк) запровадили заборону на польоти. Це сталося через тиждень після візиту президента України Володимира Зеленського у березні. Причина цієї заборони стала відома тільки зараз.

Чому були заборонені польоти над резиденцією короля Чарльза III та про що змовчала служба безпеки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Sky News.

Що трапилося у березні

Візит Володимира Зеленського до короля Чарльза ІІІ відбувся 2 березня 2025 року. Він приїхав у резиденцію Сандрінгем після свого візиту до США.

Під час перебування у маєтку українського президента служба безпеки зафіксувала кілька дронів над будівлею. Одним з них керував чоловік, який перебував в автомобілі неподалік. Іншим керував фотограф. Ще декілька дронів розпізнати не вдалося.

Ситуація викликала побоювання щодо потенційної загрози безпеці короля, членів королівської родини та високопоставлених гостей. Зустріч короля Чарльза ІІІ та президента України Володимира Зеленського (фото: Getty Images)

Які заходи було вжито

Міністр транспорту Великобританії Гайді Александер ввела заборону на польоти над Сандрінгемом з 10 березня - на запит служби безпеки. Згідно з наказом, тепер заборонено польоти нижче 600 метрів (200 футів) над маєтком.

Винятки діють тільки для королівських, екстрених польотів та літаків офіційних візитів. Заборона діятиме протягом року.

Інцидент з дронами викликав тривогу, оскільки у сучасних конфліктах для розвідки та атак безпілотники використовуються дуже часто.

З огляду на візит президента Зеленського, який є ключовою фігурою у війні проти Росії, є версії щодо можливого шпигунства або загроз з боку ворожих агентів.