Трамп охладел к Великобритании после встречи короля Чарльза с Зеленским, - СМИ

Президент США Дональд Трамп охладил отношение к Великобритании после того, как король Чарльз III принял президента Украины Владимира Зеленского в Сандрингеме. В Вашингтоне считают, что эта встреча заставила Трампа чувствовать себя "менее особенным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Дональд Трамп почувствовал себя "менее особенным" после того, как король Великобритании Чарльз III принял президента Украины Владимира Зеленского в Сандрингеме.

Об этом сообщили дипломатические источники Daily Mail в Вашингтоне, отмечая, что этот жест британского монарха вызвал напряжение в американо-британских отношениях.

По информации источников, союзники Трампа дали понять британским официальным лицам в США, что фото короля с Зеленским вызвали раздражение в окружении экс-президента, особенно на фоне недавнего приглашения Трампа в Лондон с государственным визитом.

Однако в ответ союзникам республиканца объяснили, что британское правительство не может диктовать королю, с кем встречаться.

Встреча с корлем Чарльзом III

Встреча короля Чарльза и Зеленского состоялась в минувшее воскресенье, всего через несколько дней после того, как лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер передал Трампу приглашение на государственный визит от имени короля. Визит Зеленского в Сандрингем состоялся после его участия в оборонном саммите с европейскими лидерами.

Этот жест поддержки Украины со стороны британского монарха совпал с напряженным общением Зеленского и Трампа в Овальном кабинете, во время которого американский политик вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом обвинил украинского лидера в недостаточной благодарности за военную помощь США.

На следующий день король Чарльз принял в Сандрингеме также премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Эта встреча состоялась на фоне объявления Трампом 25-процентных пошлин на импорт из Канады, что добавило напряжения в отношения между двумя странами.

Несмотря на заявления представителей британского правительства, что официальный Лондон не признает утверждений об "охлаждении" контактов с Вашингтоном, источники Daily Mail отмечают: после встреч в Сандрингеме ситуация действительно несколько изменилась.

"В Вашингтоне после Сандрингема дела определенно пошли немного прохладнее", - сообщил источник. В то же время британская сторона подчеркнула, что король сам решает, с кем встречаться, а встреча с Зеленским была запланирована еще до разговора украинского лидера с Трампом.