"Маємо те, що маємо": найвлучніші цитати, архівні фото і останнє інтерв'ю Леоніда Кравчука

Леонід Кравчук, перший президент України, помер 10 травня , після тривалої боротьби з хворобою. Йому було 88 років.

Чим нам запам'ятався Леонід Макарович, архівні фото і найкращі цитати - в матеріалі Styler .

Леонід Кравчук увійшов в історію тим, що підписав Біловезьку угоду про припинення існування Радянського Союзу.

Він був президентом з 5 грудня 1991 по 19 липня 1994.

3 вересня 1993 року він підписав Масандрівські угоди, які стосувалися подальшої долі розміщених на території України ЧФ та ядерної зброї. Після того погодився на дострокові вибори глави держави (призначені на липень 1994). У першому турі набрав найбільшу кількість голосів серед інших кандидатів, але в другому програв Леоніду Кучмі.

Говорять, що в юності Леонід Макарович був натурником для пам'ятника Щорсу в Києві.

Також на честь Кравчука названо тачку-кравчучку.

"Маємо те, що маємо"

Цей вислів приписують першому президенту незалежної України. Його він сказав в одному з інтерв'ю на адресу першого українського парламенту часів незалежності.

Ця фраза стала крилатою. Її вставляють із посиланням на авторство Леоніда Кравчука з будь-якого приводу і стосовно будь-якого процесу, що відбувається в Україні.

"Нічого, я якось між крапельками"

Це політичний анекдот, який описує сутність першого президента і його політики.

За сюжетом, першому українському президентові треба вийти під дощ. Йому пропонують парасолю, на що Кравчук відмахується: "Нічого, я якось між крапельками".

Приблизно в той самий час до Кравчука приклеїлося напівофіційне прізвисько "Хитрий Лис", яким Леонід Макарович, як видно з його пізніших інтерв'ю, трошки пишався.

Він був майстром апаратних підкилимних ігор та багатоходових комбінацій. Перший український президент зробив їх частиною державної політики.

Інші його відомі цитати:

"Коли чоловік дізнається про жінку все, він на ній одружується. Коли жінка дізнається все про чоловіка, вона з ним розлучається".

"За сало ми все купимо".

"Тепер реальність. Вона полягає в тому, що ми повинні мати державний прапор України. Без цього прапора зараз, повірте, і в дипломатичному, і в правовому міжнародному, і в реальному житті стає вже не просто важко, а стає соромно і смішно".

У 2014 році Леонід Макарович сказав: "Ми встали на коліна, а Росія села нам на голову. Чехословаччина, Польща, Афганістан, Угорщина. Тепер що, Україна на черзі?"

Дивіться архівні фото з Леонідом Кравчуком

Рядовий Кравчук, початок 1950-х.

Заввідділом агітації і пропаганди ЦК Компартії України Леонід Кравчук, Міністр оборони СРСР Маршал Радянського Союзу Дмитро Язов і Генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов під час військових навчань на півдні України, кінець 1980-х.



Кравчук на військових навчаннях, 90-ті роки.

Леонід Кравчук виступає з трибуни Верховної Ради, 90-ті роки

Останні спроби Михайла Горбачова умовити Леоніда Кравчука підписати союзний договір, серпень 1991 року.



Кравчук приймає присягу, грудень 1991 року.



Леонід Кравчук приймає парад з новообраним президентом України Леонідом Кучмою з нагоди його інавгурації, 19 липня 1994 року.





З Джорджем Бушем, Київ, 1991 рік.



Леонід Кравчук в гостях у президента США Джорджа Буша в його резиденції в Кемп-Девіді, 1992 рік.

Президент США Білл Клінтон, президент Росії Борис Єльцин і президент України Леонід Кравчук, 1993 рік.





Чотири президенти України Віктор Ющенко, Віктор Янукович, Леонід Кравчук і Леонід Кучма екстрено зустрілися під час Євромайдану, 10 грудня 2013 року.



Фото: gordonua.com, sputnik.by, president.gov.ua, особистий архів Кравчука

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