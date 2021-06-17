Кравчук розповів, як насправді Хрущов "дарував" Крим Україні: "росіяни плакали, просили забрати"

Леонід Кравчук розповів, що насправді сталося в 1954 році, коли генсек СРСР Микита Хрущов нібито подарував Україні Крим. Політик, посилаючись на закриті документи, стверджує, що все було зовсім інакше, і в підсумку півострів обійшовся українському бюджету в більш, ніж в сотню мільярдів доларів.

Про це перший президент України розповів на YouTube-каналі "Ходят слухи" з Раміною Есхакзай.

Ведуча запитала у Леоніда Макаровича, чому слова про подарунок Хрущовим Україні Криму є популістськими. Кравчук відповів, що так говорять ті, хто не читав документи-першоджерела.

"Я кажу, ви спочатку прочитайте, розберіться, проаналізуйте, а потім робіть висновки" - заявив політик.

Він розповів, що тодішній генсек СРСР Микита Хрущов приїхав до Криму на початку 1954 року. З ним приїхав головний редактор газети "Известия" і зять Хрущова Олексій Аджубей. На півострові їх прямо з поїзда зустріла маса людей з різних областей Росії з проханням забрати їх з Криму.

"Вони плакали, просили його їх забрати, тому що вони не вміють вести господарство в Криму. Там інші умови, ніж у Курській або, скажімо Воронезькій областях", - розповів Кравчук і додав, що Хрущов швидко повернувся до Києва, де заїхав до першого секретаря ЦК Компартії України Олексія Кириченка.

Йому Хрущов сказав, що Україна повинна забрати Крим собі. Тоді на Політбюро було і прийнято рішення про передачу півострова.

"Верховна рада Російської Федерації прийняла рішення передати Крим Україні, а Верховна рада України прийняла рішення прийняти Крим. Тобто ніякого не було подарунка. Були відповідні рішення. І на ті часи ці рішення були внутрішньо законними", - додав перший президент України.

Кравчук також розповів, що Крим спочатку був для України проблемним, так як його потрібно було облаштовувати, в тому числі будувати канал для проведення води, прокладати дороги, розвивати курортні міста.

У підсумку Крим обійшовся Україні в більш, ніж 105 млрд доларів, що за тодішнім курсом сума космічна. Доходів не було, територія була витратною, але український бюджет із завданням справлявся.

Відео: Леонід Кравчук розповів про те, як Хрущов "подарував" Україні Крим