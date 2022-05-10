"Маємо те, що маємо": самые меткие цитаты, архивные фото и последнее интервью Леонида Кравчука

Леонид Кравчук, первый президент Украины, умер 10 мая после длительной борьбы с болезнью. Ему было 88 лет.

Чем нам запомнился Леонид Макарович, архивные фото и лучшие цитаты - в материале Styler .

Леонид Кравчук вошел в историю тем, что подписал Беловежское соглашение о прекращении существования Советского Союза.

Он был президентом с 5 декабря 1991 до 19 июля 1994.

3 сентября 1993 года он подписал Массандровские соглашения, которые касались дальнейшей судьбы размещенных на территории Украины ЧФ и ядерного оружия. После того согласился на досрочные выборы главы государства (назначены на июль 1994). В первом туре набрал наибольшее количество голосов среди других кандидатов, но во втором проиграл Леониду Кучме.

Говорят, что в юности Леонид Макарович был натурщиком для памятника Щорсу в Киеве.

Также в честь Кравчука назван тачку-кравчучку.

"Маємо те, що маємо"

Это выражение приписывают первому президенту независимой Украины. Его он сказал в одном из интервью в адрес первого украинского парламента времен независимости.

Эта фраза стала крылатой. Ее вставляют со ссылкой на авторство Леонида Кравчука по любому поводу и по любому процессу, происходящему в Украине.

"Ничего, я как-то между капельками"

Это политический анекдот, описывающий сущность первого президента и его политики.

По сюжету, первому украинскому президенту надо выйти под дождь. Ему предлагают зонт, на что Кравчук отмахивается: "Ничего, я как-то между капельками".

Примерно в то же время к Кравчуку приклеилось полуофициальное прозвище "Хитрый Лис", которым Леонид Макарович, как видно из его позднейших интервью, немножко гордился.

Он был мастером аппаратных подковерных игр и многоходовых комбинаций. Первый украинский президент сделал их частью государственной политики.

Другие его известные цитаты:

"Когда мужчина узнает о женщине все, он на ней женится. Когда женщина узнает все о мужчине, она с ним разводится".

"За сало мы все купим".

"Теперь реальность. Она заключается в том, что мы должны иметь государственный флаг Украины. Без этого флага сейчас, поверьте, и в дипломатическом, и в международном правовом, и в реальной жизни становится уже не просто трудно, а становится стыдно и смешно".

В 2014 году Леонид Макарович сказал: "Мы встали на колени, а Россия села нам на голову. Чехословакия, Польша, Афганистан, Венгрия. Теперь что, Украина на очереди?"

Смотрите архивные фото с Леонидом Кравчуком

Рядовой Кравчук, начало 1950-х.

Завотделом агитации и пропаганды ЦК Компартии Украины Леонид Кравчук, Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Дмитрий Язов и Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время военных учений на юге Украины, конец 1980-х.



Кравчук на военных учениях, 90-е годы.

Леонид Кравчук выступает с трибуны Верховной Рады, 90-е годы

Последние попытки Михаила Горбачева уговорить Леонида Кравчука подписать союзный договор, август 1991 года.



Кравчук принимает присягу, декабрь 1991 года.



Леонид Кравчук принимает парад с новоизбранным президентом Украины Леонидом Кучмой по случаю его инаугурации, 19 июля 1994 года.





С Джорджем Бушем, Киев, 1991 год.



Леонид Кравчук в гостях у президента США Джорджа Буша в его резиденции в Кэмп-Дэвиде, 1992 год.

Президент США Билл Клинтон, президент России Борис Ельцин и президент Украины Леонид Кравчук, 1993 год.





Четыре президента Украины Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Леонид Кравчук и Леонид Кучма экстренно встретились во время Евромайдана, 10 декабря 2013 года.



Фото: gordonua.com, sputnik.by, president.gov.ua личный архив Кравчука

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