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Должен попробовать каждый: тренер назвал 4 упражнения для проверки прочности пресса

Понедельник 11 ноября 2024 19:08
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Должен попробовать каждый: тренер назвал 4 упражнения для проверки прочности пресса Какие упражнения помогут проверить крепость пресса (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Физические упражнения помогают не только похудеть, но укрепить пресс. Тренер назвал основные упражнения, которые должен попытаться выполнить каждый, чтобы проверить свою силу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Прочный пресс поможет избежать травм, сохранит стабильность и равновесие, а также позволит выполнять повседневные задания, не напрягая спину.

Тренер Феми Бетика назвал лучшие упражнения для проверки вашей основной силы.

"Сотня"

Лягте на спину с изогнутыми коленями. Поднимите ноги и верх туловища вместе с головой.

Прямые руки имитируют удары по воде на высоте 10-15 см от пола.

Если вы новичок, выполните 50 раз, делая глубокие вдохи и выдохи на каждый 10 раз.

Должен попробовать каждый: тренер назвал 4 упражнения для проверки прочности прессаУпражнение "сотня" (фото: кадр с видео)

Планка

Поставьте локти и колени на пол, держа стопы и колени вместе.

Выпрямите колени, чтобы ваше тело образовывало прямую линию.

Начинающие должны стремиться к выполнению 3 подходов с 20-секундным держанием. А те кто уже занимается давно - 3 подхода по 45 секунд.

Должен попробовать каждый: тренер назвал 4 упражнения для проверки прочности прессаПланка (фото: eatthis.com)

Боковая планка

Лягте на бок, опираясь на предплечье.

Поставьте колени и стопы друг на друга. Поднимите нижнюю часть бедра от пола.

Начинающие должны выполнить 3 подхода с 10-секундным держанием, тогда как другие должны делать подходы по 20 секунд.

Должен попробовать каждый: тренер назвал 4 упражнения для проверки прочности прессаБоковая планка (фото: eatthis.com)

Обратная планка

Сядьте на пол, разместив руки по бокам, кисти на земле и вытянутые ноги.

После этого поднимите бедра как можно выше.

Начинающие должны стремиться к 3 подходам с 10-секундным держанием, в то время как другие должны стоять 20 секунд.

Должен попробовать каждый: тренер назвал 4 упражнения для проверки прочности прессаОбратная планка (фото: eatthis.com)

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