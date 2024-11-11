Должен попробовать каждый: тренер назвал 4 упражнения для проверки прочности пресса
Физические упражнения помогают не только похудеть, но укрепить пресс. Тренер назвал основные упражнения, которые должен попытаться выполнить каждый, чтобы проверить свою силу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Прочный пресс поможет избежать травм, сохранит стабильность и равновесие, а также позволит выполнять повседневные задания, не напрягая спину.
Тренер Феми Бетика назвал лучшие упражнения для проверки вашей основной силы.
"Сотня"
Лягте на спину с изогнутыми коленями. Поднимите ноги и верх туловища вместе с головой.
Прямые руки имитируют удары по воде на высоте 10-15 см от пола.
Если вы новичок, выполните 50 раз, делая глубокие вдохи и выдохи на каждый 10 раз.
Упражнение "сотня" (фото: кадр с видео)
Планка
Поставьте локти и колени на пол, держа стопы и колени вместе.
Выпрямите колени, чтобы ваше тело образовывало прямую линию.
Начинающие должны стремиться к выполнению 3 подходов с 20-секундным держанием. А те кто уже занимается давно - 3 подхода по 45 секунд.
Планка (фото: eatthis.com)
Боковая планка
Лягте на бок, опираясь на предплечье.
Поставьте колени и стопы друг на друга. Поднимите нижнюю часть бедра от пола.
Начинающие должны выполнить 3 подхода с 10-секундным держанием, тогда как другие должны делать подходы по 20 секунд.
Боковая планка (фото: eatthis.com)
Обратная планка
Сядьте на пол, разместив руки по бокам, кисти на земле и вытянутые ноги.
После этого поднимите бедра как можно выше.
Начинающие должны стремиться к 3 подходам с 10-секундным держанием, в то время как другие должны стоять 20 секунд.
Обратная планка (фото: eatthis.com)
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