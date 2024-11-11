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Має спробувати кожен: тренер назвав 4 вправи для перевірки міцності пресу

Понеділок 11 листопада 2024 19:08
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Має спробувати кожен: тренер назвав 4 вправи для перевірки міцності пресу Які вправи допоможуть перевірити міцність пресу (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Фізичні вправи допомагають не лише схуднути, а й зміцнити прес. Тренер назвав основні вправи, які має спробувати виконати кожен, щоб перевірити свою силу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Міцний прес допоможе уникнути травм, збереже стабільність і рівновагу, а також дозволить виконувати повсякденні завдання, не напружуючи спину.

Тренер Фемі Бетіку назвав найкращі вправи для перевірки вашої основної сили.

"Сотня"

Ляжте на спину із зігнутими колінами. Підніміть ноги та верх тулуба разом із головою.

Прямі руки імітують удари по воді на висоті 10-15 см від підлоги.

Якщо ви новачок, виконайте 50 разів, роблячи глибокі вдихи та видихи на кожний 10 раз.

Має спробувати кожен: тренер назвав 4 вправи для перевірки міцності пресуВправа "сотня" (фото: кадр з відео)

Планка

Поставте лікті та коліна на підлогу, тримаючи стопи та коліна разом.

Випряміть коліна, щоб ваше тіло утворювало пряму лінію.

Початківці повинні прагнути до виконання 3 підходів з 20-секундним утриманням. А ті хто вже займається давно - 3 підходи по 45 секунд.

Має спробувати кожен: тренер назвав 4 вправи для перевірки міцності пресуПланка (фото: eatthis.com)

Бічна планка

Ляжте на бік, спираючись на передпліччя.

Поставте коліна і стопи одна на одну. Підніміть нижню частину стегна від підлоги.

Початківці повинні виконати 3 підходи з 10-секундним утриманням, тоді як інші повинні робити підходи по 20 секунд.

Має спробувати кожен: тренер назвав 4 вправи для перевірки міцності пресуБічна планка (фото: eatthis.com)

Зворотна планка

Сядьте на підлогу, розмістивши руки по боках, кисті на землі та витягнуті ноги.

Після цього підніміть стегна якомога вище.

Початківці повинні прагнути до 3 підходів з 10-секундним утриманням, тоді як інші повинні стояти 20 секунд.

Має спробувати кожен: тренер назвав 4 вправи для перевірки міцності пресуЗворотна планка (фото: eatthis.com)

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