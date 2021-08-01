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В Одесі агресивного пасажира скрутили й викинули з маршрутки: що сталося (відео)

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Одеса, Неділя 01 серпня 2021 20:59
В Одесі агресивного пасажира скрутили й викинули з маршрутки: що сталося (відео) Фото: в Одесі з маршрутки вигнали чоловіка (facebook.com/usov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі пасажири маршрутки виштовхали чоловіка салону за те, що він начебто поводився агресивно.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Одесса INFO"/

Так, інцидент стався 1 серпня, в одеській маршрутці №197.

На відео видно, як пасажири скручують чоловіка. Як розповіли очевидці, він поводив себе агресивно з моменту, як зайшов у громадський транспорт.

Зокрема, чоловік ледь не розбив дзеркало.

"От пасажири й вирішили покарати його та вивести з салону", – написав очевидець інциденту та автор відео.

На відео видно, як відразу декілька пасажирів "скручують" чоловіка у світлій футболці. Попри спроби дати відсіч, одесити провели його до дверей.

У коментарях користувачі відреагували на ситуацію.

  • Так, в подібних випадках самосуд вихід. Він має знати правила поведінки в суспільстві;
  • Щось останнім часом такі ситуації часто трапляються в громадському місці;
  • Наших людей відразу видно, це не Європа;
  • Троє мужиків впоралися дуже швидко;
  • У подібних ситуаціях дуже важливо акуратно вивести хулігана. Бачив репортаж, як в ході подібного конфлікту один виштовхнув іншого, який невдало впав, вдарився потилицею і незабаром помер.
    Знайшли першого, поставили статтю "Вбивство через необережність".

Раніше ми повідомляли, що український блогер розкритикував Одесу і назвав її "пекельним колгоспом".

Також в Одесі побили пасажира тролейбуса.

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Одеса маршрутка
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