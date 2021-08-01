В Одесі агресивного пасажира скрутили й викинули з маршрутки: що сталося (відео)
В Одесі пасажири маршрутки виштовхали чоловіка салону за те, що він начебто поводився агресивно.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Одесса INFO"/
Так, інцидент стався 1 серпня, в одеській маршрутці №197.
На відео видно, як пасажири скручують чоловіка. Як розповіли очевидці, він поводив себе агресивно з моменту, як зайшов у громадський транспорт.
Зокрема, чоловік ледь не розбив дзеркало.
"От пасажири й вирішили покарати його та вивести з салону", – написав очевидець інциденту та автор відео.
На відео видно, як відразу декілька пасажирів "скручують" чоловіка у світлій футболці. Попри спроби дати відсіч, одесити провели його до дверей.
У коментарях користувачі відреагували на ситуацію.
- Так, в подібних випадках самосуд вихід. Він має знати правила поведінки в суспільстві;
- Щось останнім часом такі ситуації часто трапляються в громадському місці;
- Наших людей відразу видно, це не Європа;
- Троє мужиків впоралися дуже швидко;
- У подібних ситуаціях дуже важливо акуратно вивести хулігана. Бачив репортаж, як в ході подібного конфлікту один виштовхнув іншого, який невдало впав, вдарився потилицею і незабаром помер.
Знайшли першого, поставили статтю "Вбивство через необережність".
Раніше ми повідомляли, що український блогер розкритикував Одесу і назвав її "пекельним колгоспом".
Також в Одесі побили пасажира тролейбуса.