У маршрутках біля Києва частково знизили підвищені раніше ціни на проїзд

У приміських маршрутках біля Києва частково знизили тарифи на проїзд, які зросли протягом 2021 року. У результаті зростання цін не перевищує 18%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської обласної державної адміністрації (КОДА).

За даними управління пасажирських перевезень КОДА, скорочення вартості проїзду відбулося на наступних напрямках: Вишневе - Київ; Боярка - Київ; Васильків; Криве Озеро - Київ; Ірпінь - Київ; Чабани - Київ; Петрівське - Київ; Крюківщина - Київ АС Київ; Крюківщина - Київ АС Південна. Збільшення вартості проїзду на жодному із перелічених напрямків не перевищує 18 %. "Наразі вже знижено тарифи на 9 маршрутах. Це розумний компроміс, який враховує економічні реалії, в яких працюють перевізники, та можливості населення оплачувати їх послуги. Вважаю, що решта надавачів послуги також мають з розумінням поставитися до платоспроможності людей та переглянути тарифи", - сказав голова Київської ОДА Василь Володін.