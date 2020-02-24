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Люди в паніці: під Дніпром помітили небезпечну аномалію (фото)

STYLERПодії    24.02.2020 - 18:47
Люди в паніці: під Дніпром помітили небезпечну аномалію (фото)
Під Дніпром знайдена небезпечна аномалія (колаж: РБК-Україна)

В селі Богуслав під Дніпром жителі виявили небезпечну аномалію

У Дніпропетровській області в селі Богуслав була знайдена небезпечна аномалія. Місцеві жителі виявили просідання грунту, що може спричинити знищення лісового масиву, річок, а також призвести до руйнування будинків. Фотографії та повідомлення про аномалії з'явилися в соціальній мережі Facebook і швидко набули розголосу. В коментарях панікують, через те, що жителі в жовтні 2019 року спілкувалися з місцевою адміністрацією на цю тему, але ніякої інформації отримати не змогли.

Інформація про просідання грунту в с. Богуслав з'явилася на сторінці групи в Facebook "Богуслав сьогодні". До публікації були прикріплені фотографії, на яких видно наслідки небезпечної аномалії. Знімки були зроблені в районі хутора поблизу ставка Шторм.

На знімках помітне сильне просідання грунту. Автор кадрів, Анжеліка Зуб, зазначає, що такі ж явища помітні біля лісу та річки Самара. Вона пов'язує це з діяльністю місцевого підприємства видобувної промисловості.

    Під Дніпром знайдена небезпечна аномалія (фото: Анжеліка Зуб)

    "Що нас чекає згодом, ніхто не знає", — написала Анжеліка Зуб.

    Люди в паніці: під Дніпром помітили небезпечну аномалію (фото)

    Скріншот (facebook.com/Богуслав сьогодні)

    В коментарях розгорілася суперечка про причини таких явищ:

    "На фото - перші прояви просідання поверхні Землі. Це - початок. Відпрацьована одна найдальша лава з шести. Під загрозою знищення лісового масиву, ставок і річка Самара", - пише Петро Зуб.

    Також він додав про розмову з ДЕТЕКом 08.10.2019. На поточний момент громадськості не надали жодного документа.

    Під Дніпром знайдена небезпечна аномалія

    У мережі вважають, що оцінку землі має провести фахівець.

    "Оцінку цим змінам поверхні землі повинен зробити фахівець, або відповідний висновок дослідження. Однозначно, це заслуговує уваги", - вважає Олексій Ткачов.

    Скріншоти (facebook.com/Богуслав сьогодні)

    Нагадаємо, що раніше в Одесі через аномальну зиму зацвів сад.

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