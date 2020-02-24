Люди в панике: под Днепром заметили опасную аномалию (фото)

Под Днепром найдена опасная аномалия (коллаж: РБК-Украина)

В селе Богуслав под Днепром жители обнаружили опасную аномалию

В Днепропетровской области в селе Богуслав была найдена опасная аномалия. Местные жители обнаружили проседание почвы, что может повлечь за собой уничтожение лесного массива, рек, а также привести к разрушению домов. Фотографии и сообщения об аномалии появились в социальной сети Facebook и быстро получили огласку. В комментариях паникуют, так как жители в октябре 2019 года общались с местной администрацией на эту тему, но никакой информации получить не смогли.

Информация о проседании почвы в с. Богуслав появилась на странице группы в Facebook "Богуслав сьогодні". К публикации были прикреплены фотографии, на которых видны последствия опасной аномалии. Снимки были сделаны в районе хутора вблизи ставка Шторм.

На снимках заметно сильное проседание почвы. Автор кадров, Анжелика Зуб, отмечает, что такие же явления заметны возле леса и реки Самара. Она связывает это с деятельностью местного предприятия добывающей промышленности.

Под Днепром найдена опасная аномалия (фото: Анжелика Зуб)

"Что нас ждет впоследствии, никто не знает", — написала Анжелика Зуб.

Скриншот (facebook.com/Богуслав сьогодні)

В комментариях разгорелся спор о причинах таких явлений:

"На фото - первые проявления проседания поверхности Земли. Это - начало. Отработана одна самая дальняя лава из шести. Под угрозой уничтожение лесного массива, пруд и река Самара", - пишет Петр Зуб.

Также он добавил о разговоре с ДЕТЕКом 08.10.2019. На текущий момент общественности не предоставили ни одного документа.

Под Днепром найдена опасная аномалия

В сети считают, что оценку земли должен провести специалист.

"Оценку данным изменениям поверхности земли должен сделать специалист, или соответствующий вывод исследования. Однозначно, это заслуживает внимания", - считает пользователь Олексій Ткачов.

Скриншоты (facebook.com/Богуслав сьогодні)

Напомним, что ранее в Одессе из-за аномальной зимы зацвел сад.