Люди в белых масках: как инкогнито-артист Харфанг поставил на уши всю страну

Позже все тайное стало явным (точнее, почти все). Флешмоб, который в короткие сроки стал всеукраинским, был посвящен выходу нового клипа артиста-инкогнито Харфанга "Ярди", героями которого являются люди в тех же масках.

Пользователи соцсетей высказывали свои догадки относительно увиденного: кто-то называл этот "флешмоб" способом самовыражения, кто-то - поддержкой фехтовальщиц, кто-то шутил о защите от "короны" или нежелании видеть все, что происходит вокруг.

Недавно сеть захватили видео с людьми в странных белых масках на лицах: их видели на улицах, в супермаркетах, в обменниках, автобусах, кафе и других общественных местах в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове и многих городах Украины.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Харфанг, позиционирующий себя как философа, речирующего музыку на личном мировоззрении, поделился интересными фактами о запуске видеоработы.

Флешмоб людей в белых масках на улицах страны.

Маска является частью костюма Харфанга, а в клипе на песню "Ярди" становится символом потерянной личности. По сюжету видео, "белая маска" стирает личность, превращая людей в рабов так называемых властителей мира.

Люди в белых масках, принявшие участие в промо-кампании, занимались своими привычными делами - гуляли, покупали продукты в магазине, пили утренний кофе, ездили в общественном транспорте.

Флешмоб с белыми масками (фото: пресс-служба)

Это вызвало такое любопытство среди очевидцев, что снимали десятки видео, которыми делились в социальных сетях с целью узнать все подробности.

Через сутки после начала первых публикаций очевидцев в Telegram-каналах появились сотни репостов и тысячи комментариев с обсуждениями, а видео с людьми в белых масках набрали миллионы просмотров в ТикТок.

Черные афиши с белой маской и интригующими сообщениями

Вторую волну обсуждения вызвали афиши на центральных улицах городов с интригующими сообщениями, на которых были прикреплены те же странные маски.

Прохожие сняли и выложили в Интернет афиши со следующими месседжами: "Мы в игре из корейских фильмов. Кто останется последним?" ”, "Мы в большом театре" и другими.

Флешмоб с белыми масками (фото: пресс-служба)

Реакция на увиденные маски, а затем афиши с уже знакомым символом вызвали резонанс. Блоггеры, авторы пабликов и журналисты начали транслировать множество вариантов того, какое значение может иметь этот флешмоб.

Среди наиболее распространенных были версии: протест против стандартов красоты, флешмоб в поддержку фехтовальщиков, маски от наковы. Некоторые пользователи сетей настаивали на том, что маски ложны, а созданы искусственным интеллектом.

"Ти їси те, що готують і ти ситий, що аж жах"

В видеоработе "Ярди" герои в белых масках являются частью общества, которое слепо привлекается к властителям жизни и молча выполняет приказы.

Промо-кампания с таинственными белыми масками и желанием разгадать, что же такое, так увлекла людей, что они сами стали частью "прогрева" клипа артиста, включились в игру. Чем, говорит рэпер, наглядно продемонстрировали, как легко общество подвергается манипуляциям.

Отметим, что "Ярди" - уже четвертая видеоработа на официальном YouTube-канале Харфанга, который начал свою творческую деятельность чуть меньше полугода назад. Артист скрывает свое настоящее имя и выступает в костюме человека-совы.