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Люди в білих масках: як інкогніто-артист Харфанг поставив на вуха всю країну

Середа 21 серпня 2024 16:18
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Люди в білих масках: як інкогніто-артист Харфанг поставив на вуха всю країну Розкриваємо подробиці про творчість репер Харфанга (колаж: РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Нещодавно мережу захопили відео з людьми у дивних білих масках на обличчях: їх бачили на вулицях, у супермаркетах, в обмінниках, автобусах, кав’ярнях та інших громадських місцях у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові та багатьох містах України.

Користувачі соцмереж висловлювали свої здогадки щодо побаченого: хтось називав цей “флешмоб” способом самовираження, хтось - підтримкою фехтувальниць, хтось жартував про захист від “корони” чи небажання бачити усе, що відбувається навколо.

Пізніше все таємне стало явним (точніше, майже все). Флешмоб, що в короткі терміни став всеукраїнським, був присвячений виходу нового кліпу артиста-інкогніто Харфанга “Ярди”, героями якого є люди у тих самих масках.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Харфанг, який позиціонує себе як філософа, що мовою музики ретранслює особистий світогляд, поділився цікавими фактами про запуск відеороботи.

Флешмоб людей у білих масках на вулицях країни

Маска є частиною костюма Харфанга, а у кліпі на пісню "Ярди" стає символом загубленої особистості. За сюжетом відео, “біла маска” стирає особистість, перетворюючи людей у рабів так званих володарів світу.

Люди у білих масках, що взяли участь у промо-кампанії, займалися своїми звичними справами - гуляли, купували продукти в магазині, пили ранкову каву, їздили у громадському транспорті.

Люди в білих масках: як інкогніто-артист Харфанг поставив на вуха всю країну

Флешмоб з білими масками (фото: пресслужба)

Це викликало таку цікавість серед очевидців, що ті знімали десятки відео, якими ділилися в соціальних мережах з метою дізнатись всі подробиці.

За добу після початку перших публікацій очевидців у Telegram-каналах зʼявилися сотні репостів та тисячі коментарів з обговореннями, а відео з людьми в білих масках набрали мільйони переглядів у ТікТок.

Чорні афіші з білою маскою та інтригуючими повідомленнями

Другу хвилю обговорення викликали афіші на центральних вулицях міст з інтригуючими повідомленнями, на яких були прикріплені ті самі дивні маски.

Перехожі зняли та виклали в Інтернет афіші з наступними меседжами: "Ми у грі з корейських фільмів. Хто залишиться останнім?, "Якщо ми справді у системі, то я зламаю всі паролі", "Хто пастух я не дізнаюсь, та я знаю хто вівця”, "Ми у великому театрі" та іншими.

Люди в білих масках: як інкогніто-артист Харфанг поставив на вуха всю країну

Флешмоб з білими масками (фото: пресслужба)

Реакція на побачені маски, а потім афіші з вже зі знайомим символом викликали резонанс. Блогери, автори пабліків та журналісти почали транслювати безліч варіантів того, яке значення може мати цей флешмоб.

Серед найпоширеніших були версії: протест проти стандартів краси, флешмоб у підтримку фехтувальників, маски від ковіду. Деякі користувачі мереж наполягали на тому, що маски несправжні, а створені штучним інтелектом.

"Ти їси те, що готують і ти ситий, що аж жах"

У відеороботі “Ярди” герої у білих масках є частиною суспільства, що сліпо прихиляється володарям життя та мовчки виконує накази.

Промо-кампанія з таємничими білими масками та бажанням розгадати, що ж воно таке, так захопила людей, що вони самі стали частиною “прогріву” кліпу артиста, включилися у гру. Чим, каже репер, наочно продемонстрували, як легко суспільство піддається маніпуляціям.

Зазначимо, що "Ярди" - вже четверта відеоробота на офіційному YouTube-каналі Харфанга, який почав свою творчу діяльність трохи менше, ніж півроку тому. Артист приховує своє справжнє ім’я та виступає у костюмі людини-сови.

Нещодавно ми розповідали, що Jerry Heil зробила крок на зустріч "Ґреммі".

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