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Коханець Заворотнюк живе в садибі з двійником "няні" та котом Пинею (фото)

STYLERПерсони    29.04.2020 - 19:14
Коханець Заворотнюк живе в садибі з двійником "няні" та котом Пинею (фото)
Анастасія Заворотнюк і Вікторія Ворожбит (колаж РБК-Україна)

Фани Сергія Жигунова впевнені, що пара живе в заміському будинку в Підмосков'ї

Анастасія Заворотнюк після тривалого лікування від раку головного мозку вже знаходиться вдома разом зі своєю сім'єю, яка рідко дає ЗМІ коментарі щодо стану здоров'я актриси. Однак преса змогла дізнатися деякі інші деталі особистого життя ще однієї зірки серіалу "Моя прекрасна няня" - колишнього коханця Заворотнюк Сергія Жигунова.

57-річного актора, кінорежисера та продюсера з Анастасією раніше пов'язували не тільки зйомки в популярному серіалі, але і бурхливий роман. Втім, стосунки тривали недовго, проте стали досить скандальними через те, що Жигунов нібито грубо ставився до Заворотнюк і навіть піднімав руку.

Зараз "гардемарин" за чутками зустрічається з журналісткою Вікторією Ворожбит, і шанувальники актора відзначають помітну зовнішню схожість із Анастасією.

Пильні фани звернули увагу, що пара почала жити разом як одна родина в заміській садибі Абрамцево під Москвою (РФ). Про це передає видання "СтарХит".

Річ у тому, що в останніх постах і фото Жигунова і Ворожбит в Instagram помітна одна локація, і закохані розповідають про домашнього улюбленця кота Самсона, який став ледь не "третім членом сім'ї". Цьому пухнастикові навіть дали друге прізвисько - Пиня.

Ворожбит пише в мережі, що кіт не може дочекатися закінчення самоізоляції через карантин, постійно бігає по ділянці й тварину доводиться шукати потім в темний час доби за допомогою тепловізора.

Жигунов також не обійшов увагою хвостатого красеня і розповів, як кіт "наплювавши на загрозу двосторонньої пневмонії, Пиня відкрив купальний сезон".

Нагадаємо, що актор понад 30 років живе з Вірою Новіковою. Пара розлучалася в середині 2000-х через роман Жигунова і Заворотнюк, але потім зійшлася знову.

Коханець Заворотнюк живе в садибі з двійником &quot;няні&quot; та котом Пинею (фото)Коханець Заворотнюк живе в садибі з двійником &quot;няні&quot; та котом Пинею (фото)

Фото: Сергій Жигунов і Ворожбит Вікторія розповіли про життя в садибі на карантині (Фото: Legion-Media, Instagram)

Коханець Заворотнюк живе в садибі з двійником &quot;няні&quot; та котом Пинею (фото)

На думку багатьох, у Вікторії Ворожбит є дуже багато спільного з Анастасією Заворотнюк (Фото: Legion-Media, Instagram)

Раніше ми писали про те, що колишній коханець Анастасії Заворотнюк Сергій Жигунов претендує на Нобелівську премію.

Нагадаємо, що Заворотнюк зараз спостерігається в Центральній клінічній лікарні при Управлінні справами президента РФ. З'явився документ, який підтверджує діагноз актриси - глиобластома (пухлина мозку).

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Новини України романновости шоу-бизнесаАнастасия Заворотнюк
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