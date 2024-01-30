"Любовь по расписанию". Илона Гвоздева рассказала, как ее муж отреагировал на пластику груди

Как муж Илоны Гвоздевой отреагировал на пластику ее груди

По словам знаменитости, сначала любимый был против, чтобы она ложилась под нож хирурга, однако после того, как он увидел ее "новую" грудь и коснулся ее, изменил свое мнение.

Илона Гвоздева с мужем (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Хочется для мужчины быть красивой, красиво одеваться, какое-то там кружево надевать, белье, таким образом и отношения крепнут, потому что как бы сложно не было, но любовь по расписанию должна быть, и для здоровья и мужчины, и женщины", - поделилась победительница "Танців із зірками".

Отметим, маммопластику хореограф сделала осенью этого года. Комментируя такое решение, она объясняла, что "стремится чувствовать себя более женственной".

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

С естественными формами, как говорила звезда, она видела в зеркале "маленькую худощавую девочку, которая напоминает старшую сестру дочери, чем женщину".

Напомним, ранее Илона Гвоздева прокомментировала развод и отношения с мужем.

Также она поделилась секретом долгосрочного брака.